Dudelange est à 180 minutes d'un exploit historique. Voire plus... Le F91 peut devenir le premier club luxembourgeois à se qualifier pour la phase de groupes de l'Europa League. La cible à abattre: le CFR Cluj. L'exploit passe par un bon résultat au Josy Barthel (20h).

F91: pour que le fantasme devienne réalité

Une semaine pour ventiler ses émotions et reformater le disque dur. Dudelange a laissé le Legia dans son rétroviseur. Le CFR Cluj est en ligne de mire. Un adversaire encore plus dangereux aux yeux de Dino Toppmöller.

«Surtout parce qu'il reste sur une bonne dynamique (cinq victoires) alors que le Legia était dans le trou. Mais c'est collectivement plus fort que Varsovie et leurs deux attaquants sont costauds», concédait le technicien allemand.



El Hriti ou Mélisse?



L'entraîneur a tôt fait de se reconcentrer sur son groupe et doit résoudre un premier problème: remplacer son latéral droit, Edisson Jordanov, suspendu. Kevin Malget semble tenir la corde puisque Clayton De Sousa, peu à son affaire contre Differdange, est blessé.

En revanche, Tom Schnell revient de suspension et devrait former la charnière centrale avec Jerry Prempeh. Milan Bisevac patientera probablement jusqu'au match de Mondorf (dimanche à 18h) pour fêter sa première titularisation. Il restera à Toppmöller à trancher entre Aniss El Hriti et Bryan Mélisse pour le poste de latéral gauche.

L'animation offensive ne devrait pas être chamboulée avec le duo Stumpf-Turpel devant et la ligne Stolz-Cruz-Kruska-Couturier en soutien. «Je ne m'attends pas à voir beaucoup de buts sur l'ensemble des deux matches, précisait encore Dino Toppmöller dont l'équipe a encaissé au moins un but à chaque sortie européenne cette saison.

Et si Dave Turpel retrouvait son sens du but au meilleur moment... Photo: Ben Majerus

Six ans plus tard



Le F91 pourrait donc être le premier club luxembourgeois a accéder à la phase de groupes de l'Europa League. Differdange fut le premier au pays à s'en être rapproché en 2011 en battant successivement les Estoniens du Levadia Tallinn au deuxième tour de qualification puis les Grecs de l'Olympiakos Volos sur tapis vert au tour suivant. Differdange avait été arrêté par le Paris Saint-Germain.



La saison suivante, Dudelange avait ouvert son parachute de la Ligue des champions pour atterrir au barrage de l'Europa League où l'Hapoël Tel-Aviv ne lui avait laissé aucune chance.

Que vaut l'adversaire?

Le CFR Cluj n'est apparu sous le feu des projecteurs que depuis dix ans et son premier doublé Coupe-Championnat. Présent la saison suivante dans la phase de poules de la Ligue des champions au côté de l'AS Rome, de Chelsea et de Bordeaux, le club transylvain compilera encore trois titres nationaux et trois coupes.



Aujourd'hui en tête de la Liga 1 avec 11 points après cinq journées, le CFR a déjà dû essuyer une déception sur la scène européenne en chutant en Ligue des champions face à Malmö. Une élimination qui a poussé l'entraîneur Iordanescu vers la sortie. Le Portugais Toni Conceiçao est revenu pour la troisième fois au chevet d'une équipe qui enregistre la venue du Brésilien Julio Baptista (ex Madrid). George Tucudean sera l'un des hommes à surveiller. L'attaquant a déjà trouvé six fois le chemin des filets cette saison.

Et après?

Un peu de football fiction pour rêver. Après tout, Dudelange n'est qu'à 180 minutes, voire 210 de tutoyer les étoiles. Arsenal, Chelsea, AC Milan, Olympique Marseille, Anderlecht, Sporting, Bayer Leverkusen: ça vend du rêve, mais ça fait aussi pousser des ailes. Après tout, le Fastav Zlin et le FC Lugano ont goûté à cette joie la saison dernière et le FC Dundalk une année plus tôt. Alors, pourquoi pas le F91?

Le cadre: Esposito, Frising, Joubert; Agovic, Bisevac, Couturier, Cruz, El Hriti, Jensen, Kruska, Malget, Mélisse, Perez, Pokar, Prempeh, Schnell, Sinani, Stolz, Stumpf, Turpel.

Absent: Jordanov (suspendu).

Arbitres: Andreas Ekberg, Mehmet Culum, Stefan Hallberg (SUE)