Renault a dévoilé sur les réseaux sociaux sa nouvelle monoplace, la R.S.18, qui doit permettre à l'écurie française, neuvième du championnat pour son retour en Formule 1 en 2016 et sixième l'an dernier, de «poursuivre sa progression» lors de la saison à venir.

F1: Renault veut «poursuivre sa progression» avec la R.S.18

Pour la R.S.18, un important travail a été réalisé sur le groupe propulseur «pour maximiser les performances et améliorer la fiabilité».

(AFP) - Renault a dévoilé sa nouvelle monoplace, la R.S.18. «Véritable évolution et sophistication des solutions développées en 2017, la R.S.18 dispose d'un concept de suspension retravaillé et de plus d'appui aérodynamique», explique l'équipe dans un communiqué.

Un important travail a été réalisé sur le groupe propulseur «pour maximiser les performances et améliorer la fiabilité», qui a manqué en fin de saison dernière. D'autant que la règlementation n'autorisera plus en 2018 que trois moteurs, deux systèmes de récupération d'énergie MGU-K et deux batteries.

«Notre principal objectif est de poursuivre notre progression sur le plan des résultats», annonce le directeur général de Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul. «Nous voulons pouvoir démontrer nos progrès à tous les niveaux: groupe propulseur, châssis, structure opérationnelle, pilotes. Tout doit s'améliorer et nous devons continuer de grandir.»

Comme toutes ses concurrentes, la R.S.18, à la livrée toujours jaune et noire, est équipée du Halo, la nouvelle protection de cockpit rendue obligatoire.

Elle sera de nouveau pilotée par l'Allemand Nico Hülkenberg et l'Espagnol Carlos Sainz Jr, transféré depuis Toro Rosso en fin de saison dernière.

Le Britannico-Coréen Jack Aitken, 22 ans, membre de la filière de jeunes pilotes Renault, est promu troisième pilote et pilote de réserve, en remplacement du Russe Sergey Sirotkin, titularisé chez Williams.

Le Russe Artem Markelov, 23 ans, devient lui pilote d'essais et de développement.