F1: Mercedes dévoile sa nouvelle monoplace et tacle encore le halo

Les Messins s’en vont à Guingamp samedi (20h) pour tenter de rallumer la flamme. Ibrahima Niane (19 ans le 11 mars prochain) pourrait apporter sa vitesse, son culot et son sens du but à un ensemble grenat qui en manque singulièrement. Le FC Metz (20e, 18 points) est dans de sales draps et il le sait.