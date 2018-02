McLaren a dévoilé vendredi les premières images de sa monoplace MCL33 qui disputera la saison 2018 de Formule 1, la première motorisée par Renault en 52 ans d'histoire de l'écurie britannique.

F1: McLaren dévoile la MCL33, sa première monoplace motorisée par Renault

(AFP). - Outre l'apparition du halo, nouveau système de protection du cockpit, et la disparition de l'aileron de requin et ses appendices aérodynamiques, pour cause de nouvelle règlementation, le changement le plus visible est celui de la livrée: un retour à l'orange papaye et au bleu foncé de la fin des années 1960, à la demande des fans, indique McLaren.

«La philosophie qui a guidé l'ingénierie pour la MCL33 suit les bases posées par la MCL32, les données accumulées en 2017 ayant nourri une série d'améliorations», explique l'écurie de Woking (Royaume-Uni). «Une grande partie du travail effectué sur la MCL33 a consisté à optimiser l'intégration du nouveau moteur Renault et l'incorporation du halo», poursuit-elle. «Nous avons dû redessiner l'arrière du châssis», précise notamment le directeur technique Tim Goss. «Il a fallu deux semaines d'efforts intenses pour y parvenir.»

McLaren prévient également que sa monoplace, confiée comme l'an dernier à l'Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde, et au Belge Stoffel Vandoorne, sera amenée à évoluer de manière significative d'ici au premier Grand Prix de la saison, fin mars en Australie.

Cette association inédite avec Renault doit permettre à l'écurie de revenir aux avant-postes après trois saisons compliquées avec Honda comme motoriste (9e, 6e et 9e places au championnat constructeurs). «Il est impératif que McLaren cherche à retrouver la place qui est la sienne sur la piste cette année», exhorte Mansour Ojjeh, membre du comité exécutif du groupe McLaren. «Nous voyons 2018 comme l'année au cours de laquelle McLaren va se rapprocher de la tête, combattant équipes et pilotes à mesure que nous améliorons notre sort», renchérit le directeur exécutif Zak Brown.

La MCL33, ornée de nombreux nouveaux sponsors (CNBC, Dell Technologies ou encore Petrobras), effectuera une première sortie ce vendredi sur un circuit espagnol non-précisé, avant les essais de pré-saison à Barcelone (26 février-1er mars, 6-9 mars).

Force India et Toro Rosso, seules écuries à ne pas avoir encore dévoilé leur monoplace pour 2018, le feront lundi matin sur le circuit catalan.