Sport 2 min.

Ewan brille avant l'entrée du peloton dans les Alpes

L'Australien Caleb Ewan (Lotto) a remporté au sprint ce mercredi la 11e étape du Giro disputée sur 221 km entre Carpi et Novi Ligure devant Arnaud Démare. Le maillor rose de leader est toujours sur les épaules de l'Italien Valerio Conti (UAE) avant d'aborder ce jeudi la première étape de montagne.

(AFP) - Ewan (24 ans) s'est imposé pour la deuxième fois dans ce Giro, quatre jours après avoir enlevé la 8e étape à Pesaro. Trois habitués des échappées au long cours, les Italiens Marco Frapporti, Mirco Maestri et Damiano Cima, sont partis de nouveau à l'avant dans cette étape de plaine de 221 km, sous le soleil.

Frapporti, le coureur qui est resté le plus longtemps en tête depuis le départ (près de 800 km désormais !), et ses compagnons se sont relevés à 25 kilomètres de Novi Ligure. Au sprint, Ewan a débordé le champion d'Allemagne Pascal Ackermann, qui n'a pu faire mieux que troisième au lendemain de sa chute.

Démare, le plus rapide la veille à Modène, a pris la deuxième place et réalisé une bonne opération pour le classement par points, en devançant Ackermann qui n'avait qu'un seul point d'avance sur lui au départ de Carpi. Le champion d'Italie Elia Viviani, vainqueur de quatre étapes l'an passé, a échoué une nouvelle fois. Il s'est classé quatrième du sprint à Novi Ligure, la ville des «campionissimi» Costante Girardengo et Fausto Coppi.



A l'instar de la veille, les deux coureurs luxembourgeois de ce Giro ont terminé au coeur du peloton: Bob Jungels a pris la 19e place alors que Ben Gastauer a fini 95e. Au classement général, le champion national conserve sa 14e à 4'08'', même chose pour le Schifflangeois qui pointe à la 62e place à 18'46''.

Ce jeudi, la 12e étape, au pied des Alpes piémontaises, relie deux villes entrées en 1949 dans l'histoire du Giro quand Fausto Coppi avait réalisé une échappée mémorable entre Cuneo et Pinerolo. Le parcours, tout à fait différent cette fois, emprunte la première ascension classée en première catégorie dans cette édition, la montée très pentue de Montoso (8,8 km à 9,5 %). Si le sommet est situé à 32 km de l'arrivée, un dernier «mur» est placé à 2 km de la ligne installée à Pinerolo.



Septième succès de la saison pour Boels Dolmans



Le peloton féminin se produit cette semaine du côté de l'Espagne. Ce mercredi, la Belge de l'équipe Boels Dolmans Jolien d'Hoore a remporté la 1re étape d'Emakumeen Bira, épreuve comptant pour le WorldTour féminin, qui se disputait sur 101 km autour de Iurreta dans le Pays basque.



L'Italienne Sofia Bertizzolo et l'Australienne Gracie Elvin complètent le podium du jour. Quant à Christine Majerus, après avoir pris la 21e place de Durango-Durango lundi, elle s'est mis au service de son équipière. Ce jeudi, la 2e étape propose une boucle de 110,8 km autour Aduna.