Privée de plusieurs piliers, la sélection luxembourgeoise devra serrer les rangs ce jeudi en Turquie pour son avant-dernière sortie en Ligue des Nations.

Sport 3 min.

Football

Eviter le souk à Istanbul

Christophe NADIN Privée de plusieurs piliers, la sélection luxembourgeoise devra serrer les rangs ce jeudi en Turquie pour son avant-dernière sortie en Ligue des Nations.

Le Luxembourg s'est déjà enlevé une belle épine du pied en sécurisant sa place en Ligue C avec ses sept points, c'est-à-dire au troisième échelon de la Ligue des Nations. On a beau dire qu'au regard des deux premiers matchs et avec l'effectif dont il dispose, Luc Holtz a rempli sa mission et son équipe est là où elle doit être, on ne doit jamais prendre pour acquis un instantané. Surtout pas au Luxembourg où les blessures ont vite tendance à fragiliser un ensemble qui fait maintenant bloc depuis des années, mais qui n'est jamais à l'abri d'un trou d'air.



La Turquie freine le Luxembourg Les Lions Rouges ont enregistré leur première défaite dans cette campagne de Ligue des Nations. Les Turcs se sont imposés (2-0) dans un Stade du Luxembourg rempli.

Et ce jeudi soir (20h45), à Istanbul, au Stade Fatih Terim qu'occupe généralement le club de Basaksehir, des zones de turbulence sont annoncées. Non pas que la sélection turque sente son siège de leader menacé à deux longueurs de la fin, mais elle se doit de rendre une copie propre devant son public. Le Luxembourg, lui, gardera un œil du côté de Vilnius pour savoir si sa deuxième place sera bancale avant son dernier match face à la Lituanie, dimanche, à 20h45 dans son stade national. Mais il sera encore temps de se pencher sur le sujet après.

Quatre absents majeurs

Toute l'attention du jour porte sur ce duel que le sélectionneur aurait voulu aborder au grand complet. Comme au match-aller serions-nous tenté d'écrire même si Olivier Thill avait déjà dû faire l'impasse sur un rendez-vous qui a remis chacun à sa place (0-2) alors que les deux équipes comptaient chacune six points.

Fin de l’aventure européenne pour Dudelange Le F91 a fait douter le Lech Poznan dans un match retour décousu, mais le parcours dudelangeois s’arrête aux portes de la phase de poules.

Depuis, la liste des absents s'est allongée côté luxembourgeois. Dirk Carlson, que Luc Holtz avait installé au côté de Maxime Chanot en charnière centrale, est sur le flanc. Christopher Martins, le meilleur Luxembourgeois depuis le début de la compétition, est lui aussi blessé. Tout comme Mathias Olesen, qui avait fait son trou en sélection à une vitesse folle au point de gagner la confiance de Steffen Baumgart au FC Cologne. La belle affaire pour Holtz qui disposait d'un pion polyvalent à souhait.

Des soucis en pagaille

Tout ça fait beaucoup et chagrine un sélectionneur qui n'en a pas fini avec les soucis, car plusieurs autres cadres ne respirent pas la confiance. À tout le moins, ils ne séduisent pas complètement leur entraîneur de club ou sont victimes des bons résultats de leur équipe en leur absence. On pense à Sébastien Thill à Rostock et dans une moindre mesure à Danel Sinani à Norwich, là où la cadence infernale des matches permet toujours à un garçon de recevoir sa chance. On ne s'inquiètera pas trop pour Leandro Barreiro, baladé entre le terrain et le banc à Mayence mais dont le rendement en sélection dépend rarement de son statut en club.

Dans ce tableau en clair-obscur, certaines zones s'éclairent tout de même avec la renaissance d'Eric Veiga au Portugal, le retour aux affaires brillant d'Aldin Skenderovic à Dudelange ou encore la stabilité témoignée par Vincent Thill en Suède. Un peu plus de trois mois après avoir passé ses troupes en revue pour la dernière fois, Luc Holtz va devoir trouver l'alchimie pour faire cohabiter ses forces vives dans le match le plus exposé de la campagne.

Avec en arrière-pensée l'ultime chapitre contre la Lituanie dimanche qui sera celui que l'on jugera le plus parce qu'il sera le plus frais dans les mémoires. Autant clôturer cette campagne comme elle fut entamée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.