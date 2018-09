Remco Evenepoel a remporté ce mardi à Innsbruck le contre-la-montre de la catégorie des juniors des Championnats du monde 2018. Le prodige belge a devancé l'Australien Lucas Plapp et l'Italien Andrea Piccolo.

Evenepoel survole le chrono juniors, Kluckers 31e

Eddy RENAULD Arthur Kluckers 31e et Gilles Kirsch 45e

Remco Evenepoel a remporté ce mardi à Innsbruck le contre-la-montre de la catégorie des juniors des Championnats du monde 2018. Le prodige belge a devancé l'Australien Lucas Plapp et l'Italien Andrea Piccolo.

Après avoir remporté le titre de Champion d'Europe, Remco Evenepoel s'est offert le titre mondial en signant une prestation cinq étoiles sur les 27,8 km du parcours en signant un chrono de 33'15"24 pour une moyenne de 49,979 km/h.



Grandissime favori de la compétition après ses nombreuses victoires cette saison (33 en 43 jours de course avant le chrono!) dont le GP Patton où il a tout dominé, le Brabançon de 18 ans a parfaitement su gérer la pression et remporté son premier titre mondial avant de tenter de viser le doublé lors de la course en ligne, jeudi.

Evenepoel dispute sa dernière année chez les juniors avant de rejoindre en 2019 le monde professionnel puisqu'il s'est engagé avec la formation Quick-Step où il retrouvera Bob Jungels. Le jeune homme a d'ailleurs été conseillé par ses futurs coéquipiers Yves Lampaert ou encore Laurens De Plus. L'Australien Plapp et l'Italien Piccolo ont complété le podium mais à respectivement 1'23" et 1'37" du nouveau champion du monde.

Arthur Kluckers a couvert les 27,8 km du tracé à la moyenne de 45,122 km/h. Photo: Serge Waldbillig

Du côté de la délégation luxembourgeoise, Arthur Kluckers a pris la 31e place à 3'42"36 alors que Gilles Kirsch a fini 45e à 4'33"23.



Twitter

Le contre-la-montre élites dames est programmé ce mardi après-midi à partir de 14h40.



Plus d'infos à suivre