Le Belge Remco Evenepoel a décroché ce jeudi le titre de champion d'Europe du contre-la-montre chez les élites à seulement 19 ans alors que Kevin Geniets a pris la 7e place dans la catégorie des U23.

Evenepoel écrase le chrono d'Alkmaar, Geniets signe un top 10

Kevin Geniets espérait secrètement signer un chrono intéressant pour sa dernière année dans la catégorie des Espoirs. Il a finalement pris la 7e place du contre-la-montre des U23, échouant finalement à 26" du podium et à 39" de la médaille d'or avec un temps de 26'32"27. Le coureur de la Groupama ne disputera pas la course en ligne puisqu'il s'alignera à partir de lundi au BinckBank Tour où il devrait retrouver Bob Jungels, Alex Kirsch et Jempy Drucker.



A noter encore que Michel Ries a fini 34e à 2'06". 51 coureurs ont été classés chez les Espoirs où les Danois ont frappé fort. Johan Price-Pejtersen a dominé de 12" son compatriote Mikkel Bjerg, le Suisse Stefan Bisseger, qui a concédé 13", complétant le podium.



Chez les élites, Remco Evenepoel a créé à nouveau la sensation en remportant le titre européen. Le jeune Belge succède au palmarès à Victor Campenaerts. Le récent lauréat de la Clasica San Sebastian, a signé le temps de 24'55" sur un circuit rapide, technique et plat, avec une moyenne de 53,94km/h. Il a devancé son équipier de Deceuninck le Danois Kasper Asgreen de 18" et l'Italien Edoardo Affini de 20".

En 2018, Evenepoel avait remporté les titres mondiaux et continentaux juniors, tant sur le contre-la-montre que sur la course en ligne. Tom Wirtgen, unique représentant luxembourgeois dans la catégorie élite a couvert les 22,4 km en 27'19" soit 2'24" de retard sur le nouveau champion d'Europe.



Dans la catégorie des dames, la Néerlandaise Ellen Van Dijk a décroché le titre de championne d'Europe pour la quatrième fois de sa carrière. La Batave de la formation Trek-Segafredo a couvert les 22,4 km en 28'07''73'' pour une moyenne de 47,78 km/h. L'Allemande Lisa Klein et sa compatriote Lucinda Brand ont terniné deuxième et troisième à respectivement 30 et 52".



Enfin chez les Espoirs dames, c'est l'Allemande Hannah Ludwig qui a été titrée. Elle a devancé de 38" la Russe Maria Novoloskaya et de 40" l'Italienne Elena Pirrone. Anne-Sophie Harsch a pris la 13e place à 1'42".



Ce vendredi, trois épreuves sont au menu: lacourse en ligne juniors dames avec Nina Berton, la course en ligne U23 dames avec Anne-Sophie Harsch et Claire Faber et enfin les juniors avec Jérôme Jentgen, Loïc Bettendorff, Jacques Gloesener, Joé Michotte, Mats Wenzel et Tom Paquet.