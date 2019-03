Rennes devra résister devant son public aux coups de canon d'Arsenal, ce jeudi (18h55) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, tandis que l'Inter Milan se présente à Francfort sans toutes ses forces vives.

Europa League: Rennes sous le feu d'Arsenal, l'Inter déforcé

Rennes devra résister devant son public aux coups de canon d'Arsenal, ce jeudi (18h55) en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, tandis que l'Inter Milan se présente à Francfort sans toutes ses forces vives.

(AFP) - Les «Gunners» Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Mesut Özil sont attendus de pied ferme en Bretagne, mais pas Alexandre Lacazette, suspendu pour un coup de coude au tour précédent. La venue des Londoniens fait saliver les supporters bretons qui se sont rués sur la billetterie, certains dormant même devant le Roazhon Park pour récupérer le précieux sésame.

«L'engouement nous donne l'envie de se surpasser et de montrer que le Stade Rennais est en train de changer et de devenir un grand club», s'est réjoui le milieu rennais Benjamin Bourigeaud. «Il y a de la joie, pas d'excitation», a lancé l'entraîneur Julien Stephan.

La rencontre sera symbolique pour le gardien tchèque d'Arsenal Petr Cech qui a joué à Rennes entre 2002 et 2004. Mais aussi pour l'attaquant breton Hatem Ben Arfa, qui toisera du regard, sur le banc anglais, l'entraîneur Unai Emery, avec lequel il s'était brouillé au PSG. L'attaquant avait passé plus d'un an sans jouer au PSG d'avril 2017 à la fin de son contrat à l'été 2018.

Beaucoup ont d'abord attribué la responsabilité de cette situation au technicien, qui était pourtant personnellement intervenu, quand il avait rejoint Paris, pour que Ben Arfa vienne dans la capitale. Emery n'aurait jamais compris le talent de Ben Arfa ou n'aurait jamais su l'utiliser à bon escient et aurait «plombé» sa carrière. Il est vrai que le coach basque, même quand il était content du joueur, disait souvent: «il peut faire plus».



Mais l'épisode récent de la mise au vert «séchée» par l'attaquant avant le match de Rennes contre Marseille il y a dix jours a opportunément rappelé que le pire ennemi de la carrière d'Hatem Ben Arfa est Hatem Ben Arfa lui-même. C'est la première fois que Rennes accède aux phases finales de la Ligue Europa, une compétition que Chelsea connaît bien pour l'avoir gagnée en 2013.

Pour le club londonien, 5e de Premier League et engagé dans une lutte domestique féroce pour un des quatre tickets qui lui permettrait de retrouver la Ligue des Champions l'an prochain, la C3 est la dernière chance de garnir son armoire à trophée cette saison. Pour Emery, qui a succédé à l'inamovible Arsène Wenger, le défi est de taille et l'échec interdit.

L'Inter sans Icardi ni Nainggolan

Chelsea, la formation d'Olivier Giroud, de N'Golo Kanté et Eden Hazard et lauréate de l'épreuve en 2013, accueille le Dynamo Kiev à Stamford Bridge, une semaine avant le retour en Ukraine.



Parmi les autres affiches, on épinglera Francfort-Inter. De retour en Europe après cinq ans d'absence, l'Eintracht possède la meilleure attaque jusqu'ici, en partie grâce à Luka Jovic, révélation de la compétition avec ses six buts.



Du côté italien, Mauro Icardi et Radja Nainggolan sont absents. L'Italien est toujours en conflit avec son club à la suite de la perte de son brassard alors que le Belge souffre d'un mollet.

Parmi les seize formations rescapées, on retrouve sept anciens vainqueurs de la Coupe UEFA ou de l'UEFA Europa League : Chelsea (2013), Francfort (1980), Inter (1991, 1994, 1998), Napoli (1989), Séville (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), Valence (2004) et le Zenit (2008).

Le programme des huitièmes



Jeudi 18h55



Eintracht Francfort (GER) - Inter Milan (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Benfica (POR)

Betis Séville (ESP) - Slavia Prague (CZE)

Rennes (FRA) - Arsenal (ENG)

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Villarreal (ESP)

Jeudi 21h



Chelsea (ENG) - Dynamo Kiev (UKR)

Naples (ITA) - RB Salzbourg (AUT)

Valence CF (ESP) - Krasnodar (RUS)