Sport 3 min.

Europa League: Rennes peut rêver des quarts, Séville sous pression

Chelsea et Naples assurent

(ER/AFP) - Rennes peut croire à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, après sa victoire contre Arsenal jeudi (3-1). Mais il reste un match retour aux Gunners, sous pression comme Séville, accroché sur sa pelouse par le Slavia Prague (2-2).

Les Bretons ont eu tout bon. Contre une équipe d'Arsenal complètement désemparée après le carton rouge reçu par Sokratis (41e), ils ont su marquer dans les dernières minutes (Ismaïla Sarr, 88e) un trosième but, concrétisant leur domination outrageuse et s'offrant surtout un matelas d'avance essentiel avant le retour jeudi prochain.

Benjamin Bourigeaud avait auparavant marqué sur un boulet de canon (42e), et la défense des Gunners avait plié, encaissant un but contre son camp de Nacho Monreal (65e), bien après l'ouverture du score précoce d'Alex Iwobi (4e).

C'était la soirée des gardiens: toujours à Rennes, Petr Cech a retrouvé son ancien club, mais ce come-back en forme de jubilé - le Tchèque arrêtera sa carrière en fin de saison - n'a pas été synonyme de fête. Le portier a été excellent notamment en seconde période mais n'a rien pu faire sur les buts.



A Francfort, le gardien prêté par le PSG à l'Eintracht, Kevin Trapp, a lui fait mieux que l'actuel portier parisien Gianluigi Buffon la veille, auteur d'une boulette qui a offert un but à Manchester United: plein d'agilité, l'Allemand a arrêté un penalty contre l'Inter Milan. Précieux pour tenir le nul et obliger l'Inter à faire le jeu chez lui au retour (0-0).

Le Séville FC, vainqueur des éditions 2014-2015-2016, devra lui aussi prendre les choses en main, mais à Prague. Contre le Slavia, les Andalous n'ont pas profité de l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder en moins de 25 secondes - son 7e but dans la compétition cette saison (meilleur total) - et ont encaissé deux buts en un quart d'heure (2-2).



Les clubs russes défaits



Battu à domicile par Villarreal (1-3), le Zénit Saint-Pétersbourg a sans doute abandonné ses chances de disputer les quarts de finale. Alors que les deux formations étaient à égalité 1-1, les Russes ont encaissé deux buts en l'espace de sept minutes (64e et 71e). Quant à Benfica, les Aigles ont subi une courte défaite en déplacement. L'unique but du match est tombé à la 38e minute, un penalty de Petkovic.



Victorieux du Dynamo Kiev 3-0 sur des buts de Pedro (17e), Willian (65e) et Hudson-Odoi (90e), Chelsea peut aborder le match retour en Ukraine avec sérénité tout comme Naples. Opposés au RB Salzbourg, les hommes de Carlo Ancelotti se sont rapidement mis à l'abri et menaient 2-0 après seulement 18 minutes (Milik et Ruiz). Peu avant l'heure de jeu, Onguene a trompé son propre gardien (58e). Grâce à ce succès 3-0, le Napoli peut envisager les quarts de finale de l'épreuve.



Valence, qui a battu Krasnodar 2-1 grâce à un doublé de Rodrigo, est toujours en course pour la qualification mais le déplacement en Russie dans une semaine s'annonce délicat.

Les résultats

Eintracht Francfort (GER) - Inter Milan (ITA) 0-0

Dinamo Zagreb (CRO) - Benfica (POR) 1-0

Betis Séville (ESP) - Slavia Prague (CZE) 2-2

Rennes (FRA) - Arsenal (ENG) 3-1

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Villarreal (ESP) 1-3

Chelsea (ENG) - Dynamo Kiev (UKR) 3-0

Naples (ITA) - RB Salzbourg (AUT) 3-0



Valence (ESP) - Krasnodar (RUS) 2-1