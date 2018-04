Europa League: OM - Salzbourg et Arsenal - Atlético à l'affiche des demies

Cette fois, pas de remontada! Un penalty controversé de Cristiano Ronaldo a atténué la défaite du Real Madrid contre la Juventus (3-1) et préservé in extremis la qualification du tenant pour les demi-finales de Ligue des champions, après un quart retour incroyable, improbable, irrespirable. Dans l'autre duel de la soirée, le Bayern Munich et Séville ont fait match nul (0-0).