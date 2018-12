Valence, Villareal, le Betis et le FC Séville pour la Liga, l'Inter, Naples et la Lazio pour la Serie A. Les clubs des championnats espagnols et italiens sont en présents en nombre avant le tirage au sort de ces seizièmes de finale, programmé ce lundi à 13h à Nyon.

Europa League: les clubs anglais et italiens en force

Valence, Villareal, le Betis et le FC Séville pour la Liga, l'Inter, Naples et la Lazio pour la Serie A. Les clubs des championnats espagnols et italiens sont en présents en nombre avant le tirage au sort de ces seizièmes de finale, programmé ce lundi à 13h à Nyon.

(AFP) - Rennes, dernier représentant français encore en lice en Ligue Europa après les éliminations dès le 1er tour de Marseille et Bordeaux, risque de tomber sur un gros morceau en seizièmes de finale. «Une expérience comme celle-ci contribue à faire grandir le club au niveau sportif comme extra-sportif... Jouer une grosse écurie serait fantastique», avait déclaré le président rennais Olivier Létang, après la qualification historique au 2e tour de la Ligue Europa jeudi.

Avec dans le chapeau 1 des équipes du calibre d'Arsenal, Chelsea, ou encore Naples, reversé en C3 après avoir été tout proche de se qualifier au 2e tour de la Ligue des champions, les Bretons devraient être servis. Les coéquipiers d'Ismaïla Sarr, héros du match décisif contre Astana jeudi (2-0), ont terminé deuxièmes de leur poule. Par conséquent, ils affronteront l'un des 12 vainqueurs de groupe ou l'un des quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Pour les équipes têtes de série, qui disputeront leur 16e de finale aller à l'extérieur avant de recevoir leur adversaire lors du match retour une semaine plus tard, la formation du chapeau 2 à éviter sera le Shakhtar Donetsk, lauréat en 2009, et dans une moindre mesure Galatasaray, champion de Turquie sortant toujours difficile à jouer devant son bouillant public.

Les matches aller se joueront le 14 février et les matches retour le 21 février.



Chapeau 1

Arsenal (ENG), Chelsea (ENG), Bayer Leverkusen (GER), RB Salzbourg (AUT), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS), Dinamo Zagreb (CRO), Bétis Séville (ESP), Villarreal (ESP), Eintracht Francfort (GER), Genk (BEL), Séville FC (ESP), Dynamo Kiev (UKR),

Reversés en 16e de finale à l'issue de la phase de poule de la Ligue des champions: Inter Milan (ITA), Naples (ITA), Benfica (POR), Valence (ESP)

Chapeau 2

Celtic (SCO), BATE Borisov (BLR), Fenerbahçe (TUR), Krasnodar (RUS), Lazio Rome (ITA), Malmö (SWE), Olympiakos (GRE), Rapid Vienne (AUT), Rennes (FRA), Slavia Prague (CZE), Sporting (POR), Zurich (SUI)

Reversés en 16e de finale à l'issue de la phase de poule de la Ligue des champions: Shakhtar Donetsk (UKR), Galatasaray (TUR), Club Bruges (BEL), Viktoria Plzen (CZE)