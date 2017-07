Battu 0-1 à Ibrox Park par les Rangers, le Progrès vise l'exploit d'éliminer un grand nom du football européen, ce mardi soir (19h45), à l'occasion du match retour du premier tour préliminaire de l'Europa League.

Par Didier Hiégel



Des étoiles plein les yeux, mais loin d'être aveuglés par la force de frappe de Rangers qui reviennent lentement au premier plan après six ans d'absence sur la scène continentale, Niederkorn a fort bien passé son baptême du feu à Glasgow en ne concédant qu'un seul but à son prestigieux adversaire.



Au match aller, jeudi dernier devant 48.681 spectateurs, les Gers ont trouvé l'ouverture par Kenny Miller, à la suite d'un coup franc à la fois habilement et rapidement joué par Niko Kranjcar (37e). Une faute d'attention qui place la formation entraînée par Pedro Caixinha en bonne position, mais qui ne lui garantit aucunement son billet pour le prochain tour (face vraisemblablement aux Chypriotes d'AEL Limassol).

«Pourquoi ne pas aller chercher l'exploit?», nous indiquait Adrien Ferino dernièrement. En effet. Et pour se préparer au mieux, les hommes de Paolo Amodio se sont d'abord évertués à récupérer, à soigner quelques bobos comme Ferino qui a souffert d'une contracture, et à mettre en place leur plan de jeu sur la pelouse du stade Josy Barthel lundi soir.

Mais avant de penser à marquer ce petit but qui leur permettrait tous les espoirs, les Jaune et Noir vont d'abord s'employer à défendre l'accès au but de Sébastien Flauss. «Le match retour pourrait être plus difficile à négocier», souligne Alexandre Karapetian, «car les Rangers sont capables de produire autre chose que ce qu'ils ont montré à Ibrox». Mais l'attaquant venu de Rosport indique aussi que «l'ensemble du club, joueurs et staff, sont très confiants avant cette rencontre. Nous croyons fort en nos chances!»

«Il nous faudra tout faire pour ne pas encaisser de but, être costauds dans les duels et bien en place», souligne encore Paolo Amodio, «mais si on veut gagner ce match, il nous faudra aussi prendre quelques risques, des risques contrôlés.»



Vogel pour museler Kranjcar?

Les Gers ne sont pas encore en ordre de marche. Ils n'ont disputé que trois matches de préparation avant la première manche et le manager Caixinha, qui va demander davantage d'agressivité à ses troupes, est confiant quant à la progression de son groupe.

«Je ne suis pas quelqu'un qui peut faire des miracles en trois semaines», a-t-il indiqué en conférence de presse, en demandant un peu de patience aux supporters et aux suiveurs du club. «Ce n'est qu'après cinq ou six semaines de préparation qu'une équipe est prête.»

La composition des Rangers ne devrait pas trop évoluer par rapport au match aller que n'avait pas joué Bruno Alves, la recrue-vedette de l'intersaison. Ryan Jack, Fabio Cardoso, Dalcio, Alfredo Morelos et l'ancien Messin Daniel Candeias avaient fait leurs débuts à Ibrox. Si Barrie McKay n'a pas fait le déplacement, le duo mexicain Carlos Pena-Eduardo Herrera est aujourd'hui opérationnel. Mais le danger, comme à l'aller, viendra de l'expérimenté croate Kranjcar.



De retour de blessure, il a enchanté le board écossais qui compte sur lui pour mener les Light Blues au succès. «C'est la pièce maîtresse de leur jeu, on l'a bien vu lorsqu'il est sorti en deuxième mi-temps (68e minute)», commente le technicien niederkornois qui n'a pas voulu indiquer qu'une individuelle sera mise en place pour l'empêcher d'orchestrer la partition des visiteurs. Mario Mutsch étant toujours blessé, ce rôle ingrat, mais ô combien précieux, pourrait être dévolu à Ben Vogel.

Plus de 6.200 billets ont été vendus et le stade Josy Barthel va résonner des chants des supporters écossais, puisque 4.000 fans des Light Blues sont attendus. Les places restantes seront mises en vente aux caisses du stade à partir de 17h45. Les supporters niederkornois aussi y croient dur comme fer.



Le cadre du Progrès: Flauss, Schinker, Ferreira; Barbaro, Ferino, Fiorani, Françoise, Karayer, Karapetian, Lafon, Mastrangelo, Matias, Schneider, Soares, Sully, S. Thill, O. Thill, Watzka, Vogel.

Le match sera arbitré par M. Thorarinsson (ISL) assisté de MM. Sigurdsson et Gudmundsson.