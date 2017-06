Le Fola s'est imposé 2-1 face au FC Milsami Orhei, ce jeudi soir, lors du premier tour préliminaire de l'Europa League. Les hommes de Jeff Strasser ont préservé toutes leurs chances avant le match retour la semaine prochaine en Moldavie.

Par Didier Hiégel

LE MATCH. Le Fola s'est enfin offert un marquoir flambant neuf. Un équipement digne de son statut et qui ne demande qu'à s'afficher sous son meilleur jour. Ça tombe bien le Fola est en verve ce jeudi soir et ne tarde pas à le prouver. Une action d'école lui permet de trouver l'ouverture dès la 4e minute. Un mouvement tout en justesse technique, avec un Hadji tout en toucher de balle pour Saiti et son centre millimétré pour le coup de patte de Dallevedove. Un véritable petit bijou!

Jeff Strasser ne s'est pas trompé un titularisant le vif ailier gauche venu de Worms. Il y a d'ailleurs trois recrues au coup d'envoi de ce match du premier tour préliminaire de l'Europa League puis que Koçur (ex-Mouscron), au milieu, et Chappran (ex-Sarrebruck), en charnière centrale, sont aussi de la partie. Tout comme Laterza qui n'a pas semblé souffrir de son orteil qui l'avait écarté en partie de la préparation.

Par contre, Bensi, lui est sur le banc. Observateur attentif des 25 premières minutes de haute volée de son équipe. Le Fola tient la route. Et comment!

Au tour de Klapp de se mettre en évidence. Par tois fois. C'est le remuant numéro 26 qui mène le contre pour servir Saiti qui tente d'offrir sa deuxième passe décisive de la partie, cette fois-ci pour Hadji. Mais l'homme aux 20 buts de la saison dernière place sa volée sur le portier moldave (8e).

Klapp règle ensuite la mire, suite à un coup franc contré (de la main?), mais vise trop haut (12e). Sa tentative de la 18e minute aurait mérité un tout autre sort. Hadji s'est intelligemment effacé pour laisser l'attaquant formé à l'Eintracht Trèves et au Racing prendre de vitesse la lourde défense centrale de vitesse et d'ajuster un lob qui s'en va rebondir sur le haut de la barre transversale. Pas de chance!

Le marquoir reste bloqué à 1-0. Il ne bouge pas davantage lorsque Chappran voit son coup de tête, suite au troisième corner des locaux, être repoussé par Mitu (21e), ou quand ce même Mitu se couche bien devant Dallevedove (23e).

Ryan Klapp a causé bien des tracas à la défense moldave.

Photo: Fernand Konnen

Le Fola souffre et manque le coche

Le Fola, qui a été sur le reculoir, lors du dernier quart d'heure, va-t-il regretter ce wagon d'occasions?

Le FC Milsami n'est pas un foudre de guerre, loin de la formation qui avait posé des problèmes à Saint-Etienne et éliminé Ludogorets mais A. Antuniuc démontre qu'il a du ballon et Celeadnic a obligé Hym à s'employer à la 16e minute.

A la reprise, le portier français rassure d'emblée ses partenaires en repoussant un essai de Platica, et va tenir bon la barre d'un navire eschois bousculé pendant un gros quart d'heure. Le coup de tête de Celeadnic, qui longe la ligne de but eschoise, fait passer un gros frisson (55e) et le petit millier de spectateurs retient sa respiration quand Laterza, acrobatiquement, sauve son équipe suite à un coup de tête de Dulghier (59e).

Les entrées en jeu de Cvetkovic et Bensi vont redonner du tonus à une formation eschoise qui va passer par toutes les émotions. Une joie intense d'abord, celle de doubler la mise par Hadji qui, d'une frappe croisée, profite à plein d'un raté de la défense moldave et d'un service en or de Dallevedove (80e).

Un bonheur suivi, une poignée de seconde plus tard, par la réduction du score de Platica (2-1, 81e), avant une fin de match enlevée au cours de laquelle Hadji, de la tête, aurait pu inscrire un doublé si Graur n'avait imité Laterza pour maintenir l'avance du club doyen à un but avant le match retour dans une semaine. Tout reste possible.

Stefano Bensi à la lutte avec le gardien Mitu.

Photo: Fernand Konnen

LA NOTE DU MATCH: 13/20. Un match enlevé, des occasions de but, et une formation du Fola à la fois entreprenante et inspirée pour ensuite se transformer en équipe besogneuse pour défendre son acquis avant le match retour, mérite largement la moyenne.

LE FAIT DU MATCH. Ah ce but moldave après la deuxième réalisation eschoise! Cette faute de concentration coupable pourrait avoir de fâcheuses répercussions au match retour. Le flanc droit de la défense n'est pas exempt de tout reproche, notamment Bensi qui s'est replié avant de repartir de l'avant en croyant que le danger était passé. Platica en a profité pour placer une frappe sur le côté gauche de Hym pour signer le 2-1.

L'HOMME DU MATCH: JAKOB DALLEVEDOVE. Le milieu de terrain allemand a admirablement joué son rôle de rampe de lancement pour amorcer les offensives de son équipe. Il s'est aussi montré très opportuniste en transformant sa première occasion de but pour une rapide et précieuse ouverture du score. Il s'est ensuite mué en travailleur de l'ombre en seconde période avant d'offrir une passe décisive à Hadji pour le 2-0. Il a logiquement fini sur les rotules.

Jakob Dallevedove a sorti une prestation de premier plan.

Photo: Fernand Konnen

CS Fola Esch - FC Milsami Orhei 2-1

Stade Emile Mayrisch, bonne pelouse, arbitrage de M. Antamo (FIN) assisté de MM. Turunen et Koskiniemi, 989 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Dallevedove (4e), 2-0 Hadji (80e), 2-1 Platica (81e).

Corners: Fola 5 (4+1); Milsami 5 (2+3).

Cartons jaunes: Saiti (53e, antijeu sur A. Antoniuc), Cvetkovic (89e, faute sur Jardan) pour le Fola.

CS FOLA ESCH (4-2-3-1): Hym; Laterza, Klein (cap.), Chappran, Kirch; Muharemovic, Dallevedove; Klapp (66e Cvetkovic), Koçur (86e Bechtold), Saiti (60e Bensi); Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral, Pierrard, Martin-Suarez, Sacras.

Absents: Bernard, Lopes et Corral (blessés), Rodrigues (suspendu par le club).

Entraîneur: Jeff Strasser.

FC MILSAMI ORHEI (4-4-2): Mitu; Graur, Craciun, Bogdan, M. Antoniuc; Platica, Cojocari (cap.), Celeadnic (86e Ciobanu), A. Antoniuc; Rassulov (84e A. Rusnac), Dulghier (75e Jardan).

Joueurs non utilisés: Apostolachi, Andronic, Belevschi.

Entraîneur: V. Rusnac.

RÉACTIONS

Mauro Mariani (président du Fola): Le sentiment qui domine après ce match est positif puisque nous avons remporté cette rencontre. C'est toujours bon pour un club luxembourgeois de gagner une match sur la scène internationale mais le but du 2-1 nous laisse un goût amer. Cette victoire nous permettra de nous rendre en Moldavie avec une concentration encore plus aiguë pour essayer de nous qualifier.

Notre staff technique saura avoir les bons mots et la bonne tactique au match retour mais il me semble important marquer là-bas pour empocher la qualification. Nous avons vu ce soir qu'il y avait moyen de leur inscrire des buts.

Quant à Gerson Rodrigues, il reste suspendu jusqu'à nouvel ordre.