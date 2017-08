Battu d’une courte tête à Östersund (0-1), le Fola doit à nouveau refaire son retard sur sa pelouse du stade Emile Mayrisch. Pour parvenir à ses fins ce jeudi soir (19h30), il lui faudra retrouver la même efficacité qui lui avait permis d’écarter l’Inter Bakou au deuxième tour préliminaire de l'Europa League.

Par Thibaut Goetz



Alors Esch-xit ou pas Esch-xit? Ce soir aux alentours de 21h15 (voir au-delà en cas de prolongations), le club doyen sera fixé sur son destin européen. Les conditions sont semblables à celles du deuxième tour retour au cours duquel les Eschois avaient également une unité de retard sur les Azéris de Bakou. Mais si cette fois l’adversaire est plus consistant, l’exploit semble encore à la portée du troisième de la dernière saison de BGL Ligue.

Et c’est sur Samir Hadji que reposeront une nouvelle fois une grande partie des espoirs Eschois de trouver la faille: «On doit tout faire en sorte de ne pas encaisser, et puis les occasions que l’on aura, il va falloir les mettre au fond», explique le numéro 9 du Fola. Mais est-ce que la pression plane sur l’attaquant franco-marocain?



«La pression est un peu là c’est sûr, mais c’est une pression positive ! On est surmotivés, on sait qu’on doit bien gérer notre match et mettre les occasions au fond parce qu’on en aura».

Si recevoir au retour est souvent présenté comme un avantage, les chiffres ne sont pas du côté du Fola. Le pourcentage de qualification en cas de défaite 0-1 à l’extérieur pour le club recevant à domicile au retour s’élève à 41,9% (sur 719 précédents). Des statistiques à analyser comme toujours avec prudence, le Fola ayant pris l’habitude de faire mentir les chiffres depuis le début de sa campagne continentale. Ces comptes d’apothicaire ne sont pas au cœur des préoccupations de Samir Hadji: « Je ne m’attarde pas sur les statistiques, surtout que s’ils marquent un but cela va être très difficile, alors je ne fais pas attention à tout cela».

Le stade Emile Mayrisch imprenable?

Le Fola peut en effet se targuer d’une invincibilité à domicile en matches officiels qui dure depuis… le 23 mai 2015 et une défaite contre le Progrès (2-4) soit une série en cours assez remarquable de 32 matches. «Ça commence à faire un petit moment oui. Mais même si on l’emporte 2-1 à la maison on sera éliminé… Et puis on peut même dire que ça remonte avant ce match contre le Progrès parce qu’on était déjà champions», argumente Hadji.

Concernant l’équipe qui va débuter cette rencontre, Jeff Strasser est contraint de se passer dans le couloir gauche de Mehdi Kirch qui est sous le coup d’une suspension. C’est l’ex-Messin Cédric Sacras, buteur libérateur dans le temps additionnel au retour contre Bakou, qui remplacera l’Alsacien.



Du côté de l’ÖFK, deux éléments clés risquent également de faire défaut, il s’agit du buteur Saman Ghoddos, déjà absent à l’aller pour une blessure à un pied, ainsi que le milieu de terrain Ken Sema. S’ils font bien partie du voyage leur coach Graham Potter estime «qu’il sera difficile pour eux de débuter le match».

Le cadre du Fola: Hym, Clément, Cabral, Bernard, Sacras, Mersch, Pierrard, Klein, Chrappan, Cvetkovic, Muharemovic, Dallevedove, Ramcilovic, Bechtold, Laterza, Raposo, Martin-Suarez, Hadji, Rocha, Saiti, Bensi, Corral.

Le coup d’envoi du match sera donné à 19h30. La rencontre sera arbitrée par M. Tohver (EST) assisté de MM. Klaasen et Koiv (EST).