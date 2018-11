L'Europa League entre dans sa phase décisive. Si certains groupes ont déjà livré leur verdict, il reste encore du suspense dans d'autres poules à commencer par celle du F91 où l'on retrouve trois équipes pour deux places.

Europa League: le FC Séville et le Sporting en ballottage favorable

(ER/AFP) - Le groupe F où on retrouve les Dudelangeois n'a pas encore livré son verdict et il y a fort à parier qu'il faudra attendre la dernière journée de la phase de poules, programmée le jeudi 13 décembre, pour connaître le nom des deux heureux lauréats qui disputeront les seizièmes de finale.



Dans le groupe J, le FC Séville, nouveau leader de la Liga et qui se déplace en Belgique, a l'occasion de distancer le Standard Liège qui le talonne à trois unités pour assurer une qualification que lorgne également Krasnodar, à égalité de points avec les Espagnols.



Il suffira d'un match nul au Sporting Portugal et à Fenerbahçe, respectivement contre Qarabag et le Dinamo Zagreb (déjà qualifié), pour valider leur qualification pour le tour suivant qui se disputera en février. Quant à Arsenal, déjà qualifié, il se déplace pour sa part en Ukraine pour affronter le FC Vorskla. Le match a été délocalisé de Poltava à Kiev pour des raisons de sécurité, en pleine escalade entre les autorités ukrainiennes et russes.

Le groupe dans lequel on retrouve les Dudelangeois est indécis. Le Betis Séville (8 pts) est en tête devant l'AC Milan (7 points) et l'Olympiakos (7 pts). Les Espagnols reçoivent les Grecs tandis que les Italiens accueillent les hommes de Dino Toppmöller (0 pt). En cas de succès, les Sévillans seront qualifiés.



Les clubs français pour l'honneur ou un miracle

Marseille déjà éliminé, Rennes et Bordeaux en passe de l'être, sauf miracle: les clubs de l'Hexagone vont tenter de relever la tête lors de l'avant-dernière journée des phases de poules après des débuts catastrophiques. Les Bretons conservent un mince espoir de qualification pour les seizièmes de finale, mais il repose sur un scénario improbable. Soit deux victoires d'affilée, dont jeudi chez les Tchèques de Jablonec, combinées à deux faux pas d'Astana ou du Dynamo Kiev.



Pour les Girondins, l'équation est plus complexe encore: ils doivent s'imposer à domicile contre le Slavia Prague en maximisant leur différence de buts, espérer des mauvaises prestations de Copenhague, puis miser sur une défaite du Slavia à domicile face au Zénit Saint-Pétersbourg lors de la prochaine journée.



Enfin Marseille, finaliste de la dernière édition mais déjà hors course, profitera de son déplacement à Francfort pour offrir du temps de jeu à des joueurs qui en manquent.



Le programme



Matches à 18h55



Groupe A: Bayer Leverkusen (GER) - Ludogorets (BUL) et FC Zurich (SUI) - AEK Larnaca (CYP)



Groupe B: Rosenborg (NOR) - Celtic Glasgow (SCO) et RB Salzbourg (AUT) - RB Leipzig (GER)



Groupe C: Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Copenhague (DEN) et Bordeaux (FRA) - Slavia Prague (CZE)



Groupe D: Fenerbahçe (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO) et Anderlecht (BEL) - Trnava (SVK)

Groupe E: Qarabag (AZE) - Sporting Portugal (POR) et Vorskla (UKR) - Arsenal (ENG)

Groupe F: Betis Séville (ESP) - Olympiakos (GRE) et AC Milan (ITA) - Dudelange (LUX)

Matches à 21h



Groupe G: Spartak Moscou (RUS) - Rapid Vienne (AUT) (16h50) et Glasgow Rangers (SCO) - Villarreal (ESP)

Groupe H: Apollon Limassol (CYP) - Lazio Rome (ITA) et Eintracht Francfort (GER) - Marseille (FRA)

Groupe I: Malmö (SWE) - Genk (BEL) et Sarpsborg (NOR) - Besiktas (TUR)

Groupe J: Krasnodar (RUS) - Akhisarspor (TUR) (18h55) et Standard Liège (BEL) - Séville (ESP)

Groupe K: Astana (KAZ) - Dynamo Kiev (UKR) et Jablonec (CZE) - Rennes (FRA)

Groupe L: BATE Borisov (BLR) - Vidi (HUN) (18h55) et Chelsea (ENG) - PAOK Salonique (GRE)