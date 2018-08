Le champion de Roumanie, adversaire de Dudelange jeudi (20h) en Europa League, vient de s’adjoindre les services de Julio Baptista. L’ancien buteur brésilien du Real Madrid n’a plus joué depuis presque deux ans.

Europa League: le CFR Cluj a trouvé sa «grosse bête»

Par Guillaume Balout

Le CFR Cluj tient enfin le nom ronflant qu’il convoitait tant depuis le début de ce mercato. Après avoir approché Michael Essien, le champion de Roumanie a engagé Julio Baptista vendredi. Absent hier lors de la victoire (3-1) de sa nouvelle équipe face au Dinamo Bucarest, le buteur brésilien pourrait toutefois être à court de forme pour le barrage d'Europa League contre Dudelange jeudi (20h) au stade Josy Barthel.

Sur le papier et dans les mémoires, la recrue du club transylvain ressemble à un joli coup. Entre 2003 et 2011, celui qui devient la «Bête» pour sa puissance et sa vélocité évolue successivement au FC Séville, au Real Madrid dans sa version galactique, à Arsenal et à la Roma, période durant laquelle il est appelé à quarante-sept reprises en sélection nationale.



Néanmoins, depuis cette époque, sa carrière décline: Julio Baptista, qui aura trente-sept ans le 1er octobre, est sans contrat depuis une brève expérience aux Etats-Unis en 2016… Dans son aventure roumaine, il sera accompagné par un autre ancien Merengue: Jesus Fernandez. Gardien du Cultural Leonesa la saison dernière en Liga B, l’Espagnol a défendu les buts de la Maison blanche le temps de deux matches en 2011 et 2013.

Le calme après la tempête

Ces deux signatures closent une campagne de recrutement marquée par les arrivées du défenseur hongrois Adam Lang, ancien Dijonnais prêté à Nancy en janvier, de l’attaquant camerounais Robert Tambe qui vient renforcer un secteur offensif déjà bien pourvu autour du Français Billel Omrani, originaire de Forbach et passé à l’OM, et du Roumain George Tucudean, auteur de six buts en championnat et en Coupe d’Europe.

La politique ambitieuse des dirigeants bordeaux et blanc rassure les fidèles du stade Constantin Radulescu après un début de saison mouvementé. Eliminé d’entrée en Ligue des champions par Malmö (0-1, 1-1), le CFR s’est alors séparé de son entraîneur Edward Iordanescu, en poste depuis seulement un mois après le départ de Dan Petrescu… Une rixe plus tard, impliquant quelques joueurs dans un... festival de musique, et c’est le technicien portugais Toni Conceiçao qui accepte de revenir sur le banc de Cluj pour la troisième fois depuis 2009.

Un effectif dudelangeois évalué à 3,9 millions d’euros

Ces péripéties semblent loin d’affecter les champions en titre, en tête du championnat après cinq journées, au moment d’affronter les Dudelangeois. L’accueil conjoint de Julio Baptista et Jesus Fernandez a éclipsé «la bombe» que représente le champion du Luxembourg en Roumanie depuis sa qualification face au Legia Varsovie (2-1, 2-2).



L'équipe de Cluj qui a battu le Dinamo Bucarest 3-1 ce week-end Source: CFR 1907 Cluj

Dès le lendemain, le quotidien sportif ProSport s’est rapidement intéressé à «un club qui peut offrir des salaires de 3.000 à 4.000 euros par mois» à des joueurs en provenance des «troisièmes divisions française et allemande.» Il relève la présence de «trois vedettes» ayant fréquenté la Ligue 1 et la Bundesliga - Milan Bisevac, Marc-André Kruska et Levan Kenia – et évalue l’effectif de Dino Toppmöller à 3,9 millions d’euros, contre 23,5 pour celui de son adversaire.

«700 voitures pour 1 000 habitants»

La question du niveau de vie au Luxembourg, où se trouverait le record européen de «700 voitures pour 1 000 habitants» selon ProSport, passionne également la presse généraliste, à l’instar de Libertatea.



«Dudelange dispose de suffisamment d’atouts pour espérer créer la surprise. (…) Le football luxembourgeois, qui attire entraîneurs et joueurs, ne fait pas partie des cadors européens, mais ce n’est plus l’amateurisme d’autrefois. Les joueurs ont des contrats professionnels, gagnant même 3.000 euros par mois», indique le quotidien dans son édition de samedi, rappelant, au passage, l’élimination du Red Bull Salzbourg par ce même Dudelange en 2012 et celle des Glasgow Rangers par le Progrès Niederkorn l’été dernier.

Cette mise en garde contraste avec la réaction d’Ovidiu Hoban, milieu défensif du CFR, immédiatement après avoir écarté Alashkert (2-0, 5-0) jeudi: «Oui, on peut dire [que Dudelange est un adversaire plus abordable], mais chaque match est difficile. Le football a beaucoup évolué. Aujourd’hui, si tu n’es pas concentré à 100 %, tu n’as aucune chance.» Gare toutefois à la sortie de route au pays des automobilistes…