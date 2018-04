L'Atlético Madrid, auteur d'un match nul à Arsenal (1-1) et l'Olympique Marseille, qui a distancé le RB Salzbourg 2-0, ont fait un pas vers la finale de l'Europa League ce jeudi.

Europa League: l'Atlético et l'OM ont pris rendez-vous

(AFP). L'OM a battu jeudi Salzbourg (2-0) alors que l'Atlético de Madrid a arraché, à dix contre onze, un nul à Arsenal (1-1) pour aborder dans une position favorable les demi-finales retour de l'Europa League.



Les Phocéens se rendront dans une semaine en Autriche pour chercher la cinquième finale continentale de leur histoire avec un avantage de deux buts, grâce à Florian Thauvin (15e) et Clinton Njie (63e). Même s'ils ont souffert par séquences, les hommes de Rudi Garcia ont su faire le dos rond et se montrer plus réalistes que leurs adversaires, qui ont touché le poteau, dans un stade Vélodrome bouillant où ils ont désormais gagné huit de leur neufs derniers matches de C3.



A Londres, l'Atlético a perdu son latéral Sime Vrsaljko et son entraîneur Diego Simeone, tous deux exclus, mais pas ses chances de qualification: un but tardif d'Antoine Griezmann (82e) a permis aux Colchoneros, en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes, d'arracher un bon nul.



Les Madrilènes, avec un Jan Oblak impérial dans les cages, ont réussi à mettre le couvercle sur l'attaque d'Arsenal, la meilleure de la compétition. Mais les Gunners peuvent encore espérer grâce au but d'Alexandre Lacazette (61e), eux qui rêvent d'offrir un trophée comme cadeau d'adieu à leur entraîneur Arsène Wenger, sur le départ après 22 ans au club.



Résultats des demi-finales aller

Marseille (FRA) - Salzbourg (AUT) 2-0

Arsenal (ENG) - Atlético de Madrid (ESP) 1-1

Programme des matches retour

Jeudi 3 mai (21h05) Atlético de Madrid (ESP) - Arsenal (ENG) et Salzbourg (AUT) - Marseille (FRA)



La finale est prévue le samedi 16 mai à Lyon.