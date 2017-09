(JFC/AFP). - Pour leur entrée en Europa League, les Milanais n'ont pas fait le détail en allant s'imposer 1-5 à l'Austria de Vienne. A noter également les victoires de Marseille, Nice, Arsenal, l'Atalanta Bergame et du Sporting Braga.

Au stade Ernst Happel, les Rossoneri ont copieusement dominé les débats, (c'était déjà 0-3 après 20 minutes), une domination sanctionnée par un triplé du Portugais André Silva.

Autre club transalpin en verve cejeudi, l'Atalanta Bergame qui a renvoyé Everton en Angleterre sur un sec 3-0, un score déjà acquis à la pause. Hoffenheim, qui avait loupé l'accession aux poules de la Ligue des champions en perdant le barrage contre Liverpool, s'est fait surprendre à domicile par le Sporting Braga (1-2), après avoir pourtant ouvert la marque via Sandro Wagner



Les succès de Villarreal (3-1 contre Astana) et du Dynamo Kiev (sur le même score face à Skenderbeu Korçë) sont logiques, alors que l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un match nul (1-1) à Chypre, face à l'Apollon Limassol. 1-1, c'est aussi le score final de Young Boys Berne - Partizan Belgrade.



Marseille n'a pas spécialement brillé, face à une bonne équipe de Konyaspor, mais a assuré l'essentiel en s'imposant grâce à une tête de Rami sur un corner de Payet (48e). Germain a trouvé le barre (56e), imité par Bourabia côté turc dans la foulée (60e).

Les Olympiens prennent ainsi la tête du groupe I puisque Vitoria Guimaraes et Salzbourg se sont parallèlement neutralisés (1-1). Ils seront néanmoins encore très attendus ce dimanche en Ligue 1, chez le promu Amiens.



Nice, qui avait repris des couleurs en écrasant Monaco (4-0), a passé un carton 5-1 à Zulte Waregem. Le Gym a assommé les Belges dès le deuxième quart d'heure, avec un doublé de Plea (16e, 20e) et un but de Dante (28e), avant des buts de Saint-Maximin (69e) et Balotelli (74e) en seconde période. Là aussi, Nice prend la tête de son groupe, devant la Lazio Rome (vainqueur 3-2 chez le Vitesse Arnhem), et devra confirmer son regain de forme dimanche à Rennes en L1.

Lyon, en revanche, a craqué. On jouait la 93e minute quand Sardinero est venu tromper Lopes, avec un peu de réussite (frappe déviée et faisant poteau rentrant). L'OL pensait avoir fait l'essentiel grâce à un penalty transformé par Depay (53e), mais il n'a pas vraiment été souverain, guère tranchant offensivement et souvent sauvé défensivement par son gardien portugais (1-1).

Arsenal a réussi son retour dans la petite Europe après 19 participations consécutives en C1. Avec une équipe bis, afin de préparer le choc dominical à Chelsea, les Gunners ont surmonté l'ouverture du score de Cordoba (9e) avec des buts de Kolasinac (49e), Sanchez (67e) et Bellerin (82e): 3-1.

Le match a commencé avec une heure de retard car les supporters allemands étaient environ 20.000, alors que seules 3.000 places avaient été allouées à leur club, qui fêtait son grand retour sur la scène européenne. Il y a eu des heurts autour du stade, et quatre arrestations.

Les résultats

Groupe A

CF Villarreal (ESP) - FK Astana (KAZ) 3-1



Slavia Prague (CZE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1-0

Groupe B

Dynamo Kiev (UKR) - Skenderbeu Korçë (ALB) 3-1

Young Boys Berne (SUI) - Partizan Belgrade (SRB) 1-1

Groupe C



TSG Hoffenheim (GER) - Sporting Braga (POR) 1-2

Istanbul Basaksehir (TUR) - Ludogorets Razgrad (BUL) 0-0

Groupe D

Austria Vienne (AUT) - AC Milan (ITA) 1-5

NK Rijeka (CRO) - AEK Athènes (GRE) 1-2

Groupe E

Atalanta Bergame (ITA) - Everton FC (ENG) 3-0

Apollon Limassol (CYP) - Olympique Lyon (FRA) 1-1

Groupe F

FC Zlin (CZE) - Sheriff Tiraspol (MDA) 0-0

FC Copenhague (DEN) - Lokomotiv Moscou (RUS) 0-0

Groupe G

Steaua Bucarest (ROM) - Viktoria Plzen (CZE) 3-0



Hapoel Beer Sheva (ISR) - Lugano (SUI) 2-1

Groupe H

ER Belgrade (SER) - BATE Borisov (BLR) 1-1



Arsenal (ENG) - Cologne (GER) 3-1



Groupe I



Marseille (FRA) - Konyaspor (TUR) 1-0

Vitoria Guimaraes (POR) - Salzbourg (AUT) 1-1



Groupe J

Zarya Louhansk (UKR) - Östersund (SWE) 0-2

Hertha Berlin (GER) - Athletic Bilbao (ESP) 0-0



Groupe K



Vitesse Arnhem (NED) - Lazio Rome (ITA) 2-3



Zulte-Waregem (BEL) - Nice (FRA) 1-5

Groupe L

Real Sociedad (ESP) - Rosenborg (NOR) 4-0



Vardar Skopje (MKD) - Saint-Pétersbourg (RUS) 0-5