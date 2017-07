(DH) - L'exploit réalisé par le voisin du Progrès contre les Glasgow Rangers (2-0), mardi soir, doit conforter Differdange en ses capacités à refaire les deux buts de retard concédés au FK Zirä, la semaine dernière en Azerbaïdjan, à l'occasion du match aller du premier tour préliminaire de l'Europa League. Pour le FCD03, c'est l'heure de la remontada. Coup d'envoi de la rencontre ce jeudi à 19h au Parc des Sports d'Oberkorn.



«Nous ne sommes certainement pas le Barça, mais eux ne sont pas non plus du niveau du Paris Saint-Germain, donc tout reste ouvert pour la qualification malgré la défaite (0-2) concédée au match aller.» «Nous allons tout faire pour retourner la situation en notre faveur même si la mission s'annonce délicate, mais nous savons aussi que nous sommes costauds à domicile», commente Pascal Carzaniga à la veille du match retour.



L'entraîneur differdangeois peut compter sur un groupe au complet et se félicite du retour de Tom Siebenaler qui a purgé sa suspension. Le grand défenseur central reprendra donc sa place au sein de la défense, au côté de David Vandenbroeck, alors que Mathias Jänisch retrouvera son flanc gauche.



Une bonne nouvelle pour le club de la Cité du Fer, car pour envisager la qualification, les Differdangeois devront impérativement faire barrage devant le but de Julien Weber. «Nous n'avions pas trop de renseignements sur notre adversaire et nous avons pu constater à Bakou que leur ligne offensive était de qualité. Avec David (Zitelli, son adjoint), nous nous sommes dit qu'ils se trouvaient les yeux fermés alors qu'un joueur comme Belfort (ex-Le Mans, FC Sion, Trabzonspor...) vient seulement d'arriver dans ce club. Manga et Gadze sont aussi des clients, de bons joueurs, très rapides.» «Nous sommes capables d'inscrire deux buts, mais le plus dur sera de ne pas en prendre», souligne le technicien franco-belge.

«On compte sur Perez»

Differdange devra impérativement soigner sa reconversion, se porter rapidement vers l'avant pour refaire son retard, au risque de laisser des espaces aux vifs attaquants de Zirä. «Notre mot d'ordre pour cette rencontre sera: efficacité. Efficacité défensive pour préserver notre but et efficacité offensive dans la zone de vérité», indique encore «Caza» qui apprécie la montée en puissance de Nicolas Perez, la recrue chargée de faire oublier Omar Er Rafik, parti à Dudelange.



«Il a marqué contre le Fola, face à Niederkorn, en ne jouant à chaque fois qu'une mi-temps. Devant la Jeunesse, samedi (1-0), il a fait de bonnes choses pendant 80 minutes en amenant le but en compagnie de Chadli Amri. On compte vraiment sur lui ce jeudi soir.»



Pour parer à toute éventualité, Pascal Carzaniga a fait travailler les tirs au but à ses hommes lors de la dernière séance d'entraînement. La remontada pourrait être à ce prix.



Le cadre differdangeois: Weber et Worré; Franzoni, Vandenbroeck, Siebenaler, Jänisch (cap.), Rodrigues, Holter, Hamzaoui, Ikene, Fleurival, Yéyé, Bastos, Amri, Caron, Perez, Jackson, Bettmer, Bei.