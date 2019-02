Les grands noms ont composté leur billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League, ce jeudi. L'Inter Milan, Arsenal, Benfica, Chelsea, Valence, Naples, Francfort et... Rennes seront présents au tirage au sort qui a lieu ce vendredi à 13 heures à Nyon.

Europa League: Chelsea, Inter, Arsenal, Naples et Valence au rendez-vous des 8es

Jean-François COLIN Deux grosses surprises: les qualifications de Rennes et de Krasnodar au détriment du Betis Séville et du Bayer Leverkusen

Les grands noms ont composté leur billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League, ce jeudi. L'Inter Milan, Arsenal, Benfica, Chelsea, Valence, Naples, Francfort et... Rennes seront présents au tirage au sort qui a lieu ce vendredi à 13 heures à Nyon.

Après le spectaculaire 3-3 qui avait sanctionné le match aller au Roazhon Park, le Stade Rennais a réalisé l'exploit d'aller s'imposer au Betis Séville, une vieille connaissance du F91 Dudelange. Ramy Bensebaini (0-1, 22e) et Adrien Hunou (0-2, 30e) ont donné un double avantage aux Bretons à la demi-heure. Et si l'Argentin Giovani Lo Celso réduisait la marque avant le repos (1-2, 41e), c'était insuffisant pour les Andalous, surtout que M'Baye Niang fixait les chiffres à 1-3 dans le temps additionnel (90+4). Il n'y aura donc qu'un seul club de Séville au rendez-vous des huitièmes de finale.



L'autre adversaire du F91 Dudelange en phase de poules, l'Olympiakos, n'a pas eu davantage de réussite: battu 1-0 au Dynamo Kiev (but de l'Espagnol Fran Sol à la 32e minute) après le nul (2-2) réalisé au Pirée jeudi passé, le club grec est éliminé de l'Europa League.

La vraie surprise de la soirée est venue de Leverkusen, où le Bayer s'est fait sortir par les Russes du FK Krasnodar après avoir pourtant réalisé le nul (0-0) à l'aller en Russie. L'ailier Magomed-Shapi Suleymanov a douché la BayArena à la 84e minute (0-1) alors que les prolongations semblaient promises aux deux équipes. Pour l'honneur et... cinq grosses minutes de suspense intense, le Chilien Charles Aranguiz égalisait trois minutes plus tard (1-1, 87e). Trop tard pour les hommes de Peter Bosz.



Déjà vainqueur (0-1) à l'aller à Vienne, l'Inter Milan a tenu à mettre tout de suite les points sur les «i» à Giuseppe Meazza, avec l'ouverture du score rapide de l'Uruguayen Matias Vecino (1-0, 11e). Andrea Ranocchia a tué toute bribe de suspense sept minutes plus tard (2-0, 18e). Fermez le ban! Pour les statistiques, le Croate Ivan Perisic (3-0, 80e) et l'Italien Matteo Politano (4-0, 87e) alourdiront le score en fin de match en faveur des Nerazzurri.



Il n'y a pas vraiment eu match entre l'Inter Milan du Croate Marcelo Brozovic (à g.) et le Rapid de Vienne du Roumain Andrei Ivan (en rouge) Photo: AFP

A Stamford Bridge, Chelsea s'est contenté de tranquillement gérer son avantage du match aller (2-1) face aux Suédois de Malmö FF. Une victoire - et une qualification - à l'économie pour les Blues, qui ont fait la différence après le repos, par l'entremise de l'attaquant français Olivier Giroud (1-0, 55e), du médian Ross Barkley (2-0, 74e) et du jeune (18 ans) Callum Hudson-Odoi (3-0, 84e).



Comme Chelsea, le Benfica Lisbonne s'est qualifié à l'économie aux dépens des Turcs de Galatasaray. Les Aigles ont signé un triste 0-0 dans leur Estadio da Luz, s'appuyant sur leur succès (2-1) ramené des rives du Bosphore la semaine passée.



Le Slavia Prague et le RC Genk s'étaient quittés sur un nul vierge la semaine dernière dans la capitale tchèque. Tout restait donc très ouvert pour le retour. Si le jeune talent belge Leandro Trossard pensait placer les Limbourgeois sur les bons rails en début de partie (1-0, 10e), c'est bien le Slavia qui renversait complètement la vapeur, avec des buts signés Vladimir Coufal (1-1, 23e), Ibrahim Benjamin Traoré (1-2, 54e) et Milan Skoda (1-3, 64e et 1-4, 69e).



Arsenal, Naples et Valence sans trembler, au contraire de Villarreal



En première partie de soirée, quatre formations, battues à l'aller, ont inversé la tendance dans leurs installations. A commencer par Arsenal, battu (0-1) de manière un peu humiliante à l'aller à Borisov, et qui a infligé un 3-0 net, sec et sans bavure aux Biélorusses à l'Emirates Stadium, grâce notamment à ses défenseurs, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos.

Le Français d'Arsenal, Matteo Guendouzi (en rouge) en action face au BATE Borisov Photo: AFP

Le RB Salzbourg, demi-finaliste de l'épreuve en 2018, a rapidement étouffé les Belges du FC Bruges qui s'étaient pourtant imposés 2-1 à l'aller. Le score était déjà de 3-0 à la mi-temps, pour une marque finale sans appel de 4-0. Obligé lui aussi de remonter un débours d'un but à deux après la première manche, le Dinamo Zagreb a scellé sa qualification face aux Tchèques du Viktoria Plzen sur le score de 3-0.



Le Zenit Saint-Pétersbourg, vaincu (0-1) à Fenerbahçe, a éprouvé un peu plus de mal, mais s'est imposé 3-1 dans son antre, malgré le but du Turc Mehmet Topal (2-1 à la 43e) qui a fait douter les Russes durant une grosse demi-heure.

Accroché (2-2) à l'aller par le Shakhtar en Ukraine, l'Eintracht Francfort a fait la différence dans sa Comnmerzbank Arena, grâce à ses artificiers Luka Jovic, Ante Rebic et Sebastien Haller (2), avec à l'arrivée une note salée pour Donetsk: 4-1. Victorieux (1-0) à l'aller en déplacement, Villarreal a souffert à domicile face au Sporting Portugal. Alors que l'on se dirigeait droit vers des prolongations après le but de Bruno Fernandes pour les Leones (0-1, 45+2), Pablo Fornals a égalisé en fin de match (1-1, 80e), entérinant du même coup la qualification du «Sous-marin jaune».

Enfin, après leur succès à l'extérieur, les Espagnols du FC Valence et les Italiens de Naples n'ont pas eu de difficulté pour composter leur ticket pour les huitièmes de finale face respectivement au Celtic Glasgow (2-0 et 1-0) et au FC Zurich (3-1 et 2-0).



Qualification facile pour le Naples du Belge Dries Mertens face au FC Zurich de Bledian Krasniqi (à dr.) Photo: AFP

Le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera ce vendredi à 13 heures à Nyon (Suisse). Il réunira trois clubs espagnols, deux italiens, deux anglais, deux russes, un allemand, un français, un portugais, un ukrainien, un autrichien, un tchèque et un croate.



Les résultats des seizièmes de finale retour



FC Séville (ESP) - Lazio Rome 2-0 (aller: 1-0)



Dinamo Zagreb (CRO) - Viktoria Plzen (CZE) 3-0 (1-2)

RB Salzbourg (AUT) - FC Bruges (BEL) 4-0 (1-2)

SSC Naples (ITA) - FC Zurich (SUI) 2-0 (3-1)

Eintracht Francfort (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR) 4-1 (2-2)

Valence CF (ESP) - Celtic Glasgow (SCO) 1-0 (2-0)

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Fenerbahçe (TUR) 3-1 (0-1)

CF Villarreal (ESP) - Sporting Portugal (POR) 1-1 (1-0)

Arsenal FC (ENG) - BATE Borisov (BLR) 3-0 (0-1)

Inter Milan (ITA) - Rapid Vienne (AUT) 4-0 (1-0)

KRC Genk (BEL) - Slavia Prague (CZE) 1-4 (0-0)

Bayer Leverkusen (GER) - FK Krasnodar (RUS) 1-1 (0-0)

Chelsea FC (ENG) - Malmö FF (SWE) 3-0 (2-1)

Betis Séville (ESP) - Stade Rennes (FRA) 1-3 (3-3)

Dynamo Kiev (UKR) - Olympiakos Le Pirée (GRE) 1-0 (2-2)

Benfica Lisbonne (POR) - Galatasaray SK (TUR) 0-0 (2-1)