(ER) - Coup de projecteur sur les futurs adversaires du Progrès et du Fola sur la scène européenne. Les deux clubs luxembourgeois se produiront ce jeudi 13 juillet pour le compte du 2e tour préliminaire de la C3.

AEL Limassol



En écartant les Glasgow Rangers, le Progrès a signé un résultat retentissant qui a fait le buzz à travers toute l'Europe du football. Le futur adversaire des Jaune et Noir, AEL Limassol est sans doute moins ronflant. Les Chypriotes ont écarté facilement la formation gibraltarienne de St Joseph's (6-0 et 4-0).



Fondé en 1930, ce club présente la particularité d'être omnisports avec des sections basket, volley-ball, futsal et même bowling. En 2014-2015, cette formation avait été battue lors du tour préliminaire de la C1 par le Zenit St-Pétersbourg (1-0, 0-3) avant d'échouer contre Tottenham (1-2, 0-3).



Dirigé par le Portugais Bruno Baltazar, AEL Limassol s'était classé quatrième de la saison régulière et qualifié pour la poule titre à l'issue de laquelle il a fini également à la 4e place. Comme le Progrès, l'AEL s'est qualifié à la suite de la victoire de ses voisins de l'Apollon en Coupe de Chypre contre le champion APOEL Nicosie.



Au niveau du palmarès, les Jaune et Bleu, que l'on surnomme également les Lions, affichent six titres de champion dont le dernier remonte à la saison 2011-2012 et deux coupes (1948, 2014). Les rencontres à domicile se disputent sans le stade Tsirio d'une capacité de 13.331 places. Une enceinte omnisports que l'AEL partage avec l'Apollon et l'Aris.

Inter Bakou



Après la Moldavie et Milsami Orhe, le Fola va donc prendre le chemin de l'Azerbaïdjan où il croisera la route de l'Inter Bakou.



Lors du tour précédent, les Azéris de l'Inter Baku ont éliminé les Serbes du Mladost Lucani 2-0 et 3-0. Créé en 1997 sous le nom de Khazar University, il a changé d'appellation en 2004. Malgré son jeune âge, ce club a décroché deux titres de champion en 2008 et 2010 et s'est classé troisième du dernier championnat.



L'Inter Bakou, qui évolue en Bleu et Blanc, dispute ses rencontres à domicile dans l'enceinte de l'Inter Arena, construite en 2011 et dont la capacité est de 8.125 spectateurs. Cette formation est dirigée par le Géorgien Zaur Svanadze, ancien joueur du Dinamo Tbilis entre 1981 et 1989.

Enfin, le surnom des futurs adversaires des hommes de Jeff Strasser n'est autre que les Banquiers.