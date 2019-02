Les grands noms ont composté leur billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League, jeudi en début de soirée. Arsenal, Valence, Naples, l'Eintracht Francfort, mais aussi Villarreal, le RB Salzbourg, le Zenit Saint-Pétersbourg et le Dinamo Zagreb seront présents au tirage au sort qui a lieu ce vendredi à 13 heures à Nyon.

Sport 3 min.

Europa League: Arsenal, Naples, Francfort et Valence au rendez-vous des 8es

Jean-François COLIN Les grands noms ont composté leur billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League, jeudi en début de soirée. Arsenal, Valence, Naples, l'Eintracht Francfort, mais aussi Villarreal, le RB Salzbourg, le Zenit Saint-Pétersbourg et le Dinamo Zagreb seront présents au tirage au sort qui a lieu ce vendredi à 13 heures à Nyon.

Battu (0-1) de manière un peu humiliante à l'aller à Borisov, Arsenal n'a mis que... quatre minutes à effacer son ardoise face au BATE à l'Emirates Stadium grâce à la complicité du défenseur biélorusse Zakhar Volkov, auteur d'un autobut. Le défenseur allemand Shkodran Mustafi a doublé la mise avant le repos (2-0, 39e) pour les Gunners. Un autre défenseur, le Grec Sokratis Papastathopoulos a fixé les chiffres juste à l'heure de jeu (3-0, 60e) pour une qualification au petit trot des hommes d'Unai Emery.



Après leur succès à l'extérieur, les Espagnols du FC Valence et les Italiens de Naples n'ont pas eu de difficulté pour composter leur ticket pour les huitièmes de finale face respectivement au Celtic Glasgow (2-0 et 2-0) et au FC Zurich (3-1 et 1-0).



Au contraire de Villarreal, qui croyait avoir fait le plus dur en ramenant un succès étriqué (1-0) de l'Estadio José Alvalade du Sporting Portugal. Mais les Leones ont vendu chèrement leur peau, menant longtemps au score suite au but de Bruno Fernandes dans le temps additionnel de la première mi-temps (0-1, 45+1). Et alors que l'on se dirigeait droit vers des prolongations, Pablo Fornals a églaisé en fin de match (1-1, 80e), entérinant du même coup la qualification du «Sous-marin jaune».

Accroché (2-2) à l'aller par le Shakhtar en Ukraine, l'Eintracht Francfort a fait la différence en quatre minutes juste avant le demi-heure de jeu dans sa Comnmerzbank Arena, par le Serbe Luka Jovic (1-0, 23e), puis Sebastien Haller sur penalty (2-0, 27e). Si le Brésilien du Shakhtar, Junior Moraes a ramené un semblant de suspense (2-1, 64e), l'inévitable Sebastien Haller s'est chargé de l'éteindre à dix minutes du terme (3-1, 80e). Le Croate Ante Rebic a salé la note finale: 4-1 (88e).



Le RB Salzbourg, demi-finaliste de l'épreuve en 2018, a rapidement étouffé les Belges du FC Bruges qui s'étaient pourtant imposés 2-1 à l'aller. Malgré un penalty raté de l'Israélien Muras Dabbur à la 11e minute, Xaver Schlager a ouvert à la 17e minute une marque que le Zambien Patson Daka s'est chargé de doubler et même de... tripler avant la pause (2-0, 29e; 3-0, 43e). La messe était - déjà - dite au pays de Wolfgang Amadeus Mozart...



Le Zambien du RB Salzbourg, Patson Daka (à dr.), bourreau des Brugeois et de Benoît Poulain (à g.) Photo: AFP

Obligé lui aussi de remonter un débours d'un but à deux après l'aller, le Dinamo Zagreb a scellé sa qualification en première mi-temps face aux Tchèques du Viktoria Plzen avec des réalisations de Mislav Orsic (1-0, 15e) et de l'Autrichien Emir Dilaver (2-0, 34e). Bruno Petkovic a ajouté un troisième but en seconde armure (3-0, 73e).



Autre équipe qui a renversé la vapeur au retour: le Zenit Saint-Pétersbourg, vaincu (0-1) à Fenerbahçe, s'est imposé 3-1 dans son antre. Le Turc Mehmet Topal a fait douter les Russes en réduisant le score à 2-1 (43e) après des buts d'Ozgoev (4e) et de l'Iranien Azmoun (37e), mais ce même Azmoun scellait définitivement la qualification du Zenit à un quart d'heure de la fin (3-1, 76e).



Le tirage au sort des huitièmes de finale se déroulera ce vendredi à 13 heures à Nyon (Suisse).



Les résultats des seizièmes de finale retour



FC Séville (ESP) - Lazio Rome 2-0 (aller: 1-0)



Dinamo Zagreb (CRO) - Viktoria Plzen (CZE) 3-0 (1-2)

RB Salzbourg (AUT) - FC Bruges (BEL) 4-0 (1-2)

SSC Naples (ITA) - FC Zurich (SUI) 2-0 (3-1)

Eintracht Francfort (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR) 4-1 (2-2)

Valence CF (ESP) - Celtic Glasgow (SCO) 1-0 (2-0)

Zénit Saint-Pétersbourg (RUS) - Fenerbahçe (TUR) 3-1 (0-1)

CF Villarreal (ESP) - Sporting Portugal (POR) 1-1 (1-0)

Arsenal FC (ENG) - BATE Borisov (BLR) 3-0 (0-1)

A 21 heures

Inter Milan (ITA) - Rapid Vienne (AUT) x-x (1-0)

KRC Genk (BEL) - Slavia Prague (CZE) x-x (0-0)

Bayer Leverkusen (GER) - FK Krasnodar (RUS) x-x (0-0)

Chelsea FC (ENG) - Malmö FF (SWE) x-x (2-1)

Betis Séville (ESP) - Stade Rennes (FRA) x-x (3-3)

Dynamo Kiev (UKR) - Olympiakos Le Pirée (GRE) x-x (2-2)

Benfica Lisbonne (POR) - Galatasaray SK (TUR) x-x (2-1)