Au tour des U17 d'être sous le feu des projecteurs, avec au programme de leurs éliminatoires la Roumanie, l'Autriche et la Lituanie. Une poule relevée mais qui ne fait pas peur au jeune Messin (16 ans) Clayton Duarte.

Clayton, heureux de faire à nouveau partie de l'aventure?

Oui bien sûr je suis content cela fait toujours plaisir de jouer avec la sélection.

Cette fois contrairement aux deux phases de qualification précédentes, c'est au Luxembourg de se déplacer.

Oui mais j'y crois vraiment, on peut faire quelque chose en Roumanie.

Est-ce que le fait de jouer ce tournoi à l'extérieur ne vous enlève pas un peu de pression?

Oui quand même un peu. Comme on est un petit pays dès que l'on joue ici au Luxembourg il y a beaucoup de monde, alors que là-bas ce sera différent mais peut-être que ça peut jouer.

Au niveau des adversaires, estimez-vous que c'est un groupe relevé?

Je pense qu'il y a du niveau dans les trois équipes. Après on aurait pu tomber contre pire! Mais pourquoi pas! On a toutes nos chances de nous qualifier. Il ne faut pas tout gâcher.

Le tournoi de l’année dernière avait été compliqué pour le Luxembourg, cela vous a servi de leçon?

Oui ça nous a fait progresser. On apprend beaucoup avec des matchs comme ça, et l'année dernière on a compris que le niveau et l'engagement étaient différents. On le sait et maintenant on est prévenus. Il faut être tout de suite dedans si on veut faire quelque chose là-haut.

Il y a un nouveau sélectionneur chez les U17, Reinhold Breu a remplacé Nicolas Grezault, comment cela se passe avec lui?

Très bien. On est souvent en contact avec lui, il me demande comment je vais et dès qu'il y a des matchs il se renseigne toujours, tout se passe bien. Je m'entends bien avec les deux mais j'avais peut-être moins d'affinité avec Nicolas Grezault. En fait je connais beaucoup mieux Reinhold Breu.

En club vous évoluez le plus souvent au poste de numéro 10, cela risque d'être différent avec la sélection?

Je joue plutôt sur le côté droit en sélection.

Vous nous aviez accordé une interview il y a un an à la même période, quelles différences entre le Clayton d'aujourd'hui et celui de 2016?

Je me sens mieux que l'année dernière. Footballistiquement j'essaye de progresser tous les jours, je travaille pour cela. Je joue déjà plus en club et je me sens plus libre sur le terrain que la saison dernière.

Comment se déroule votre saison avec les U17 du FC Metz?

Pour l'instant tout va bien. Récemment on s'est déplacé à Troyes, on a bien joué mais sans réussir à gagner. Et en ce moment on est sixième au classement.

Vous avez prolongé chez les Grenats en juin dernier, ce choix s'apparentait à une évidence?

Oui bien sûr, cela fait toujours plaisir de prolonger dans un club où on est resté très longtemps. J'y suis depuis tout petit et je m'y sens bien.