Natation à la Coque

Euro Meet: Mannes, sans pression au cœur d'un plateau royal

Christophe NADIN Max Mannes s'alignera sur 50m dos et 200m nage libre ce samedi à la Coque, dans un Euro Meet de natation relevé par la présence de stars internationales.

Le retour de l'Euro Meet après deux ans d'absence est attendu avec impatience par les fondus de natation. Pour voir des stars en chair et en os. Pour se donner une idée aussi du baromètre national à l'aube d'une année préolympique et à quelques mois des Championnats du monde de Fukuoka, temps fort incontesté de cette année 2023.



La Coque n'accueillera cependant pas, de vendredi à dimanche, toute la crème de la natation grand-ducale puisque Ralph Daleiden et Rémi Fabiani sont restés aux Etats-Unis. Les têtes de gondole, Julien Henx et Max Mannes, seront, elles, bien présentes. Avec une ambition modeste pour ce dernier. «Je n'ai repris le chemin des bassins que le 6 janvier après m'être accordé deux semaines de vacances suite aux Mondiaux en petit bassin de Melbourne. Je n'ai comme seul repère qu'une compétition en Suisse le week-end dernier (1'52''77 sur 200m nage libre, ndlr) où je n’avais pas de concurrence. Je veux aller plus vite ce week-end mais je ne mets pas de pression. Ça passe ou ça casse.»

Fukuoka dans le viseur

La fin du mois de janvier est rarement le moment idéal pour présenter son pic de forme. Celui du nageur établi à Uster près de Zurich est prévu pour la mi-mars. «Je veux briller aux Championnats de Suisse», dit-il, sans rien s'interdire ce samedi. «Je ne disputerai que deux courses pour des raisons logistiques car je dois repartir assez rapidement: le 50m dos et le 200m nage libre. J'aurai peut-être le septième temps d'engagement en dos et le 14e en crawl mais ça n'a parfois que peu de signification. Si le type qui nage à tes côtés va une seconde plus vite que toi en nage libre, tu peux en tirer profit. S'il va trois secondes plus vite, tu ne vois que des bulles et c'est inutile.»

Mannes pense aux Mondiaux de Fukuoka pour lesquels il n'est pas encore qualifié. Les Jeux de Paris, eux, viendront bien après. «Quand je vois les temps de qualification pour les Jeux, j'en suis encore très éloigné. Ça me servirait à quoi de me casser la tête avec ça alors qu'il y aura encore des Mondiaux et des Europe avant? Paris, c'est un repère. Peut-être le point final pour moi car c'est sûr que je ne nagerai plus quatre ans après. J'ai 25 ans. J'en aurai 27 dans deux ans. Je veux aussi vivre une vie normale avec un travail», lâche, sans langue de bois, le colosse. «Une chose est sûre. Je finirai ma carrière en Suisse. Je ne nagerai plus pour un club au Luxembourg mais ça me fait plaisir de revenir à la maison ce week-end. C'est toujours motivant.»

Quand on le taquine sur les chiffres, Max Mannes lâche «moins que 1'52''» sur 200m nage libre et «26''01 ou 26''02» sur 50m dos. «Mais il y a rarement de bons chronos en dos à La Coque à cause du toit. Il est bombé et on a du mal à se fixer un repère.»

Coleman en tête d'affiche

Peut-être que les nageurs «maison» tireront profit de cette situation. Au-delà des valeurs confirmées, plusieurs promesses de la FLNS seront à suivre. Elles se mesureront aux étoiles montantes de la natation mondiale. On pense au Danois Nicolas Castella, à la Britannique Lea Schlosshan ou encore à l'Italienne Sara Curtis.

Les valeurs sûres des bassins mondiaux se bousculeront, elles, sur les plots de départ. Stewart Coleman sera l'une des têtes d'affiche. L'Américain est le détenteur du record du monde du 100m dos en petit bassin. Pêle-mêle, on citera encore la Suissesse Lisa Mamié, le Hongrois David Verraszto, l'Italienne Martina Carraro, le Japonais Yu Hanaguruma, le Britannique Ben Proud et l'Allemand Marco Koch, familier du bassin du Kirchberg.

Malheureusement, la Suédoise Sarah Sjöström, qui cumule un titre olympique, 10 titres mondiaux et 17 titres européens, a déclaré forfait en dernière minute en raison d'une blessure. Ce qui n'enlève rien au prestige de ce plateau qui va donner des sensations fortes aux amateurs du genre à partir de vendredi et jusqu'à dimanche.

