Trois athlètes luxembourgeois - sur les cinq présents à Glasgow, en Ecosse - étaient déjà sur la brèche en cette première partie de la journée inaugurale des 35es Championnats d'Europe d'athlétisme indoor.

Sport 2 min.

Euro indoor de Glasgow: Bertemes en finale, Mathias et Grethen éliminés

Bertemes assure, Mathias manque le coche de peu

(JFC). - Trois athlètes luxembourgeois - sur les cinq présents à Glasgow, en Ecosse - étaient déjà sur la brèche en cette première partie de la journée inaugurale des 35es Championnats d'Europe d'athlétisme indoor.

Fleuron de la délégation grand-ducale, le lanceur de poids Bob Bertemes (25 ans) excipe d'une troisième place au ranking européen indoor 2019, avec un record national en salle de 21,03 m, réalisé le 13 février dernier à Potsdam. Le seuil de la qualification pour la finale est fixé à 20,90 m. Après un jet moyen à 20,49 m, puis un essai... nul, l'athlète du CAB a assuré sa place en finale par un troisième lancer à 20,97 m.

Cette performance place Bertemes au troisième rang des qualifications, derrière le Bosnien Mesud Pezer (21,08 m) et le Polonais Michal Haratyk (20,98 m). Rendez-vous est d'ores et déjà fixé à ce vendredi soir sur le coup de 21h35' pour la grande finale de ce concours du lancer du poids.



Engagée dans la première des quatre séries du 800 mètres, Charline Mathias (26 ans) a signé un joli chrono de 2'04"73, à un centième de seconde de son meilleur temps de l'année réalisé à Birmingham (2'04"72), et à près de quatre dixièmes de son record national en salle établi en 2017 à Metz (2'04"32).



Cinquième et dernière de sa série, l'athlète du CSL n'est au final que la deuxième non-repêchée au temps, alors qu'elle a pourtant couru plus vite que les deux qualifiées directes de la troisième série. Pour une demi-seconde de trop, elle est éliminée et ne prendra pas part aux demi-finales programmées samedi à 19 heures.

Enfin, Charles Grethen (26 ans) se trouvait dans la première des trois séries qualificatives pour la finale du 1.500 mètres. Le demi-fondeur du CSL a bouclé la distance en 3'50"42, soit à plus de 7 secondes de son meilleur temps, qui est aussi le record national en salle, de 3'43"27 réalisé lors du meeting CMCM le 2 février dernier à la Coque.

Avec ce chrono, Grethen s'est classé septième de sa série, et il termine 21e sur les 28 athlètes engagés. Il ne sera bien sûr pas présent en finale, dimanche à 21 heures.