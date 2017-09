(ER/JFC). - Les pongistes luxembourgeois ont subi ce jeudi à la Coque leurs deuxième et troisième défaites dans le groupe C à l'Euro par équipes qui se dispute à la Coque, face à la Russie le matin et contre la Suède le soir. Ils s'étaient déjà inclinés mercredi devant la Grèce.

Après sa défaite face à la Grèce mercredi (1-3), et contre la Russie jeudi matin (0-3), la sélection luxembourgeoise a logiquement subi la loi du cador du groupe C, la Suède.



Marc Dielissen, Traian Ciociu et Luka Mladenovic n'ont pu arracher le moindre set aux redioutables Anton Kallberg (WR 160), Pär Gerell (18) et Jon Persson (57) pour une nouvelle défaite 0-3 bien tassée et rapidement entérinée.



Déjà contre la Russie le matin (0-3), la rencontre avait été à sens unique. Eric Glod avait pourtant remporté le premier set contre Ismailov mais il n'est pas parvenu à confirmer par la suite. Quant à Gilles Michely et Luka Mladenovic, ils ont eu le mérite d'égaliser à une manche partout sans pouvoir pousser leurs rivaux dans leurs derniers retranchements.

Avec trois défaites au compteur en autant de débats, le Luxembourg termine bien évidemment lanterne rouge de son groupe.



Dans les autres rencontres du jour dans cette poule C, la Suède a pris la mesure de la Grèce 3-0, et la Grèce s'est défaite de la Russie par 3 à 0.



Luxembourg - Suède 0-3

Dielissen - Kallberg (160) 0-3 (160) (-6, -6, -5)



Ciociu (209) - Gerell (18) 0-3 (-5, -4, -8)



Mladenovic (560) - Persson (57) 0-3 (-8, -6, -7)



Luxembourg - Russie 0-3

Michely (ER 235) - Vlasov (48) 1-3 (-5, 8, 0, -3)

Glod (425) - Ismailov (197) 1-3 (8, -9, -7, -8)

Mladenovic (560) - Sidorenko 1-3 (-6 , 6, -9, -5)

Le classement final du groupe C



1. SUEDE 6 points (qualifiée pour les quarts de finale)



2. GRECE 5 (qualifiée pour les quarts de finale)

3. Russie 4



4. Luxembourg 3