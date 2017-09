(JFC). - L'équipe féminine luxembourgeoise a loupé la marche des quarts de finale de l'Euro par équipes, jeudi à la Coque, après une défaite 1-3 contre la Roumanie dans le groupe B. Avec un succès (face à la République tchèque) et deux revers (Pays-Bas et Roumanie), Ni, De Nutte, Konsbruck, Gonderinger et Sadikovic restent à quai.

Victorieuse de la République tchèque (3-2), puis dominée par les Pays-Bas (1-3), l'équipe luxembourgeoise féminine avait soufflé le chaud et le froid, mercredi à la Coque. De quoi, tout de même, passer une nuit peuplée de rêves de quart de finale...



Face à la redoutable Roumanie, ce jeudi, l'incontestable favorite et par ailleurs leader du groupe B avec ses fers de lance, Elizabeta Samara, n°7 mondiale, Daniela Monteiro Dodean, 14e mondiale, et Bernadette Szocs, 20e joueuse mondiale, Madame Ni (WR 28) commençait les hostilités tambour battant et créait la sensation en prenant la mesure de Monteiro Dodean en quatre manches, 11-6, 15-13, 11-13, 11-9.

De Nutte - Szocs, le tournant



L'affaire était bien engagée pour les Grand-Ducales. Danielle Konsbruck (WR 132) était ensuite logiquement balayée par Elizabeta Samara en trois manches sèches (8-11, 8-11 et 3-11).



Place ensuite à la joute la plus attendue: Sarah De Nutte (WR 57) opposée à Bernadette Szocs (WR 20). Et le duel tenait toutes ses promesses: à égalité deux sets partout, les deux joueuses en décousaient dans une cinquième manche qui tombait finalement dans l'escarcelle de... la Roumaine (9-11).

Le tournant de la rencontre, sans aucun doute: menant désormais 2-1, la Roumanie enfonçait le clou dans le quatrième match de l'après-midi: l'intraitable Samara ne laissait aucune chance à Ni Xia Lian: 9-11, 8-11, 4-11.

Il n'y aura donc pas de quart de finale de l'Euro pour les Luxembourgeoises, au menu ce vendredi, mais des matches de classement pour les places 9 à 16.



Luxembourg - Roumanie 1-3

Ni (28) - Monteiro Dodean (14) 3-1 (6, 13, -11, 9)

Konsbruck (132) - Samara (7) 0-3 (-8, -8, -3)

De Nutte (57) - Szocs (20) 2-3 (-3, 7, -4, 5, -9)



Ni (28) - Samara (7) 0-3 (-9, -8, -4)



Pays-Bas - République tchèque 3-0

Les résultats de mercredi

Luxembourg - République tchèque 3-2

Luxembourg - Pays-Bas 1-3

Roumanie - Pays-Bas 3-0

Roumanie - République tchèque 3-1

Le classement final du groupe B

1. ROUMANIE 6 pts (qualifié pour les quarts de finale)

2. PAYS-BAS 5 (qualifié pour les quarts de finale)

3. Luxembourg 4

4. République tchèque 3