(ER) - La FSCL a dévoilé sa sélection pour les Championnats d'Europe du week-end des 4 et 5 novembre qui se tiendront en République tchèque.

La délégation luxembourgeoise sera donc composée de cinq coureurs avec à sa tête Vincent Dias Dos Santos, un des hommes en forme de ce début de saison. Le coureur du LC Tétange, vainqueur à Brouch et Kayl, s'est classé 10e de la course internationale de Contern dimanche dernier.

Du côté des Espoirs, seul Felix Schreiber, qui affiche deux succès à son compteur (Mersch et Rumelange), a été retenu. Enfin dans la catégorie des juniors, on retrouvera le trio Nicolas Kess, Jang Leyder et Cédric Pries. Ces coureurs seront accompagnés par l'entraîneur national Michel Wolter, des soigneurs Christophe Kettels et Sarah Oestereicher ainsi que les mécaniciens Philippe Hutmacher et Marc Keller.

Par contre, il n'y aura aucune représentante dans les épreuves féminines. Deuxième à Contern dimanche, Christine Majerus ne reprendra la compétition que le dimanche 12 novembre à Gavere dans le cadre du Superprestige.

Le programme

Samedi 4: épreuves de la catégorie des Masters

Dimanche 5: course des juniors (9h) - course des Espoirs (11h30) - course des élites (14h30)