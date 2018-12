La phase de groupes de la Ligue des Nations dans le rétro, place à présent à l'Euro 2020 dont le tirage au sort des éliminatoires est programmé ce dimanche 2 décembre à Dublin. Le Luxembourg, qui a été versé dans le pot 5, attend ses futurs adversaires de l'année 2019.

Sport 4 min.

Euro 2020: quels adversaires pour le Luxembourg?

Eddy RENAULD Les éliminatoires se disputeront du 21 mars au 19 novembre 2019

L'Euro 2020 ne débutera officiellement que le 12 juin mais la compétition va se retrouver au coeur de nombreuses conversations ce dimanche à l'issue du tirage au sort des qualifications qui est programmé à partir de midi au Centre de convention de Dublin. Un groupe à cinq ou à six pays? Quelle tête de série? Quel calendrier? Le staff technique mais aussi les joueurs ainsi que les supporters du Luxembourg sont dans l'attente.

Les cinquante-cinq fédérations affiliées à l'UEFA ont été réparties dans plusieurs chapeaux en tenant compte des résultats et des classements de la récente Ligue des Nations. Concrètement, les quatre équipes appartenant au pot "Ligue des Nations" seront tirées en premier et placées dans les groupes allant de A à D. Ces quatre poules ne comprendront que cinq équipes, histoire de libérer d'office deux dates qui permettront à ces pays de disputer le tour final de la Ligue des Nations en juin 2019. Pour rappel, le Portugal accueillera l'Angleterre, les Pays-Bas et la Suisse.

Dans les pots allant de E à J, on retrouvera les autres têtes de série à savoir Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie et la Pologne. Les 55 pays seront répartis en dix groupes de cinq ou de six. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés directement pour la phase finale soit vingt pays. Les quatre derniers tickets seront décernés à l'issue de la phase finale de la Ligue des Nations.

Restrictions



Comme l'édition 2020 se disputera dans douze villes différentes, les organisateurs ont précisé qu'un groupe serait composé au maximum de deux pays hôtes, histoire de permettre aux 12 pays d'avoir une chance de se qualifier en tant que premier ou deuxième de groupe et de se produire devant leur public. Si l'une des associations hôtes de l'Euro est, ou pourrait être, tirée dans un groupe comportant déjà deux pays hôtes, alors cette équipe sera finalement placée dans le groupe suivant dans l'ordre alphabétique selon les indications du système informatique.

Cette mesure concerne les pays suivants: l'Azerbaïdjan (Bakou), le Danemark (Copenhague), l'Angleterre (Londres), l'Allemagne (Munich), la Hongrie (Budapest), l'Italie (Rome), les Pays-Bas (Amsterdam), l'Irlande (Dublin), la Roumanie (Bucarest), la Russie (Saint-Pétersbourg), l'Ecosse (Glasgow) et l'Espagne (Bilbao).



D'autres critères vont également influencer le tirage. Pour des raisons politiques, Gibraltar et l'Espagne, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine mais aussi le Kosovo et la Serbie ne pourront pas se retrouver dans le même groupe tout comme deux pays trop éloignés l'un de l'autre sans oublier un maximum de deux pays à l'hiver dit «rigoureux» ne pourront figurer dans le même pot. Bref de quoi surprendre les suiveurs.



En ce qui concerne le Luxembourg, de nombreux cas de figure sont possibles. Les Luxembourgeois pourraient par exemple hériter d'un groupe avec la France, l'Allemagne, la Serbie, la Roumanie et Saint-Marin mais aussi intégrer une poule moins "sexy" avec la Pologne, la République tchèque, Israël, l'Estonie et la Lettonie. Un tout autre contexte.



Les pots



Pot League des Nations (4): Suisse*, Portugal*, Pays-Bas*, Angleterre*

Pot 1 (6): Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne.

Pot 2 (10): Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine*, Ukraine*, Danemark*, Suède*, Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque.

Pot 3 (10): Slovaquie, Turquie, Irlande, Irlande du Nord, Ecosse*, Norvège*, Serbie*, Finlande*, Bulgarie, Israël.

Pot 4 (10): Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie*

Pot 5 (10): Macédoine*, Kosovo*, Biélorussie*, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, îles Féroé.

Pot 6 (5): Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin.

*vainqueurs de leur groupe de la Ligue des Nations

Le calendrier des éliminatoires



Journée 1: 21–23 mars 2019

Journée 2: 24–26 mars 2019



Journée 3: 7–8 juin 2019 (5, 6 et 9 juin demi-finales et finale de la Ligue des Nations entre la Suisse, le Portugal, l'Angleterre et les Pays-Bas)



Journée 4: 10–11 juin 2019

Journée 5: 5–7 septembre 2019

Journée 6: 8–10 septembre 2019



Journée 7: 10–12 octobre 2019

Journée 8: 13–15 octobre 2019

Journée 9: 14–16 novembre 2019

Journée 10: 17–19 novembre 2019

Tirage des barrages: 22 novembre 2019

Tirage du tournoi final: 1er décembre 2019

Demi-finales des barrages: 26–28 mars 2020

Finales des barrages: 29–31 mars 2020

Phase finale: 12 juin au 12 juillet 2020

Les villes hôtes de l'Euro 2020

Rome, Bakou, Amsterdam, Bucarest, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Londres, Glasgow, Bilbao, Dublin, Munich et Budapest.