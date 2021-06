Les champions du monde ont été mis au tapis par la Suisse lundi soir à Bucarest, lors des huitièmes de finale de l'Euro. Après avoir égalisé 3-3, la «Nati» s'est imposée 5 à 4 aux tirs au but, se qualifiant pour le match de vendredi face à l'Espagne.

Les Bleus éliminés aux portes des quarts de finale

Les champions du monde ont été mis au tapis par la Suisse lundi soir à Bucarest, lors des huitièmes de finale de l'Euro. Après avoir égalisé 3-3, la «Nati» s'est imposée 5 à 4 aux tirs au but, se qualifiant pour le match de vendredi face à l'Espagne.

(AFP) - Immenses favoris avant la compétition, renforcés sur le papier par le retour inattendu de Karim Benzema et victorieux du «groupe de la mort» devant l'Allemagne et le Portugal au 1er tour, les Bleus ont brusquement pris la poussière. A Bucarest lundi soir, les champions du monde ont pris la porte de l'Euro dès les huitièmes de finale, victimes de la Suisse et d'une séance de tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b).

Les 22.642 spectateurs de la National Arena garderont des souvenirs impérissables de cette séance de tirs au but, couronnée par la tentative manquée de Kylian Mbappé, le plus malheureux des Tricolores, qui termine l'Euro sans but au compteur. «La tristesse est immense après cette élimination. Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué», a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.

La France nourrira d'immenses regrets, et beaucoup d'incompréhension. Eteinte pendant 55 minutes, flamboyante pendant les 25 suivantes, méconnaissable durant le dernier quart d'heure et exténuée en prolongation, la sélection championne du monde sera passée par toutes les émotions.

Mais c'est bien la tristesse et l'abattement qui la dominent après 120 minutes d'une bataille intense, entre exploits flamboyants et erreurs défensives manifestes. «Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus», a regretté le sélectionneur français Didier Deschamps. Sous contrat jusqu'au Mondial-2022, il a estimé que son avenir n'était «pas la question» et a donné rendez-vous au prochain rassemblement des Bleus en septembre.

Certains signaux avant-coureurs s'étaient certes fait sentir ces derniers jours, comme la fatigue ou les blessures de nombreux remplaçants, mais rien ne laissait présager une telle déroute des partenaires de Kylian Mbappé.

La «Nati» n'avait jamais battu la France en grande compétition, c'est contre elle qu'elle brise enfin son «plafond de verre» qui l'empêchait jusque-là de remporter le moindre match à élimination directe. Les Suisses rejoignent un quart de finale de grande compétition pour la première fois depuis le Mondial-1954.

«A 3-1, personne ne croyait plus en nous, mais avant le match on s'était dit: quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout», a déclaré le gardien suisse Yann Sommer. Abattus par le doublé de Haris Seferovic (15e, 81e) et un but tardif de Mario Gavranovic (90e), les Tricolores rentrent à la maison après les huitièmes d'une grande compétition, une première dans leur longue et glorieuse histoire.

Les regrets seront d'autant plus forts qu'en seconde période, le trio d'attaque des Bleus avait enfin montré toute sa magie, juste après l'arrêt d'Hugo Lloris sur un penalty de Ricardo Rodriguez (55e), lorsque Karim Benzema est venu conclure une beauté de combinaison avec les deux compères de l'attaque, Mbappé et Griezmann (57e).



En cinq minutes, le tableau d'affichage est passé de 1-0 pour la Suisse à 2-1 pour la France, après un nouveau dédoublement entre «Grizou» et «Kyky», encore conclu par «KB9» (59e), pour son deuxième doublé en cinq jours. Puis Paul Pogba a creusé l'écart d'une frappe somptueuse (75e).

L'Euro 2020 quitte enfin le banc de touche Reportée en raison de la pandémie, la compétition de football débute ce vendredi à Rome. La Turquie et l'Italie disputeront le match d'ouverture à 21 heures, devant 15.000 à 16.000 spectateurs.

Mais Seferovic a réduit le score (81e), puis Gavranovic a égalisé (90e). Avant un dernier soupir signé Kingsley Coman, qui a touché la barre juste avant la fin du temps réglementaire. Le mal était peut-être déjà fait, car la «Nati» de Vladimir Petkovic semblait programmée pour sortir victorieuse de la bataille.

Son gardien Yann Sommer, parfait pour stopper le tir au but de Mbappé, l'a prouvé en envoyant sa sélection dans un rêve. Prochaine étape pour les Suisses: les quarts de finale face à l'Espagne, vendredi à Saint-Pétersbourg. L'équipe espagnole s'est qualifiée 5-3 face à la Croatie, lundi soir.