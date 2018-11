La phase de groupes de la Ligue des Nations a vécu. Place à l'Euro 2020 dont le tirage au sort des éliminatoires se déroulera le dimanche 2 décembre à Dublin. Le Luxembourg a été confirmé dans le pot 5.

Sport 2 min.

Euro 2020: le Luxembourg confirmé dans le pot 5

Christophe NADIN La phase de groupes de la Ligue des Nations a vécu. Place à l'Euro 2020 dont le tirage au sort des éliminatoires se déroulera le dimanche 2 décembre à Dublin. Le Luxembourg a été confirmé dans le pot 5.

Il y a matière à discussion, mais toute extrapolation est fortement déconseillée. Les pots pour les qualifications de la prochaine campagne précédant l'Euro 2020 ont été formés sur la base des résultats et classements de la Ligue des Nations.

On y voit donc un peu plus clair, mais le tirage au sort du 2 décembre à Dublin risque d'en surprendre plus d'un car l'UEFA y a glissé des critères. Deux pays en conflit ne pourront s'affronter, deux pays trop éloignés l'un de l'autre non plus, un maximum de deux pays à l'hiver dit «rigoureux» ne pourront figurer dans le même pot et, enfin, deux pays organisateurs au maximum - rappelons que la phase finale se déroulera dans douze pays différents - partageront la même poule.

Les quatre équipes appartenant au pot «League des Nations» seront tirées en premier et figureront dans les groupes allant de A à D. Ces quatre poules ne comprendront que cinq équipes pour libérer d'office deux dates qui permettront à ces pays de disputer le tour final de la Ligue des Nations.

Les six équipes du pot 1 seront ensuite réparties dans les poules allant de E à J. Puis les équipes des pots 2, 3, 4, 5 et 6 seront tirées au sort. Les équipes du pot 6 ne pourront figurer que dans les groupes allant de E à J pour ne pas former des poules de six équipes avec les vainqueurs de la Ligue des Nations (A).

Dans le meilleur des cas, on pourrait voir le Luxembourg au coeur d'un groupe comprenant la France, l'Allemagne, la Serbie, la Roumanie et Saint-Marin.

Pot League des Nations (4): Suisse*, Portugal*, Pays-Bas*, Angleterre*

Pot 1 (6): Belgique, France, Espagne, Italie, Croatie, Pologne.

Pot 2 (10): Allemagne, Islande, Bosnie-Herzégovine*, Ukraine*, Danemark*, Suède*, Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque.

Pot 3 (10): Slovaquie, Turquie, Irlande, Irlande du Nord, Ecosse*, Norvège*, Serbie*, Finlande*, Bulgarie, Israël.

Pot 4 (10): Hongrie, Roumanie, Grèce, Albanie, Monténégro, Chypre, Estonie, Slovénie, Lituanie, Géorgie*

Pot 5 (10): Macédoine*, Kosovo*, Biélorussie*, Luxembourg, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie, Gibraltar, îles Féroé.

Pot 6 (5): Lettonie, Liechtenstein, Andorre, Malte, Saint-Marin.

*vainqueurs de leur groupe de la Ligue des Nations