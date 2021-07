Si les Diables Rouges suscitent intérêt et sympathie, il faudra que les joueurs de foot belges battent l’Italie ce vendredi soir pour engendrer une véritable liesse populaire.

Le doux enthousiasme des supporters belges

De notre correspondant MAX HELLEF (Bruxelles) «Nous les supporters, nous sommes comme les enfants une veille de 6 décembre. Les Diables, soyez notre saint Nicolas.» De tels messages fleurissent en Belgique sur les réseaux sociaux sur fond noir-jaune-rouge. Les soirs de matches s’y ajoute la voix de micro-trottoirs exaltés, diffusés par les chaînes de radio et de télé.

Mais si la passion du foot est bien là (les audiences TV cartonnent), la liesse populaire n’est pas (encore) au rendez-vous. Peut-être parce que les Diables ont encore à battre l’Italie ce vendredi soir pour confirmer leur capacité à emporter l'Euro. Mais aussi parce le covid a gâché la fête en dissuadant certaines communes d’accepter les écrans géants.

C’est particulièrement vrai à Bruxelles où aucun de ces écrans n’a été installé pour le précédent match opposant la Belgique au Portugal. Les bourgmestres de la capitale se sont concertés afin de ne pas céder à la pression. Selon leur représentant, Vincent De Wolf, le principal motif de ce refus serait venu des policiers trop sollicités par les sommets européens. Mais mercredi, la nouvelle est tombée : les écrans géants ne seront pas davantage admis dans la Région de Bruxelles-Capitale pour le match Belgique-Italie. Or, il n'y a pas de sommet...

Cette décision croise la crainte de voir exploser la propagation du variant Delta. «Tous les regards se tournent aujourd’hui vers les supporters belges. Combien d’entre eux sont-ils revenus avec le contagieux variant dans leurs bagages?» s’est interrogée la RTBF après le match Finlande-Belgique qui s’est déroulé à Saint-Pétersbourg, le 21 juin. Mais pandémie ou pas, d’autres villes ont choisi d’autoriser l’installation des écrans géants. A Liège ainsi, ils seront trois. Toutes les places sont déjà réservées.

Quant aux supporters de ce quart de finale européen, ils appartiennent à deux catégories. Il y a les «loyalistes». Et puis, il y a ceux qui se tâtent. Ce sont les descendants de l’immigration italienne, fatalement partagés, sinon déchirés, entre le pays de leurs ancêtres et celui qui les a accueillis après la Seconde Guerre. Conséquence : les sociologues sont convoqués par la presse pour analyser ces amours schizophréniques, mais aussi la présence d’une «italianité» renaissante parmi la plus jeune génération pourtant née en terres belges.



Côté commentateurs sportifs, beaucoup voient dans la figure de Romelu Lukaku l’incarnation de ce dilemme nationalo-sportif : ceux qui bénissent chaque week-end le joueur pour ses exploits à l’Inter Milan pourraient bien s’en mordre les doigts s’il venait à marquer contre la Nazionale… En attendant, Salvatore Adamo, le plus célèbre des Italiens du Plat Pays, l’affirme à la Dernière Heure : il a « une préférence sincère et nette pour la Belgique».



Reste que tout cela manque de souffle. Il y a bien eu des scènes de joie à Bruxelles ou à Leuven, dimanche dernier à l’issue de la victoire contre le Portugal. Mais on reste à mille lieues de la folie qui s’était emparée du pays en 1986, lorsque le Grand Jojo claironnait «Les p’tits Belges vont à Mexico».

Question : et si ce bon vieux chauvinisme n’attendait que la défaite de l’Italie (malgré les blessures de Kevin De Bruyne et d’Eden Hazard) pour éclater au grand jour ? En attendant la réponse, on se rassure comme on peut. «Pourquoi les Belges jubilent-ils quand la France perd?», s’interrogeait mercredi Le Soir sur un ton très sérieux… mais aussi très révélateur d’un sentiment d’amour-haine qui a la vie dure.

