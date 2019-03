Dans le groupe J, l'Italie n'a fait qu'une bouchée du pauvre Liechtenstein (6-0), tandis qu'Alvaro Morata a signé un doublé pour l'Espagne, victorieuse (2-0) à Malte dans le groupe F. Enfin, Aleksandre Karapetian a joué une demi-heure avec l'Arménie, battue à domicile (0-2) par la Finlande.

Euro 2020: la Squadra déroule, la Roja petit bras, Karapetian impuissant

Jean-François COLIN Du grand spectacle et des buts à Bâle et à Oslo

Dans le groupe J, l'Italie n'a fait qu'une bouchée du pauvre Liechtenstein (6-0), tandis qu'Alvaro Morata a signé un doublé pour l'Espagne, victorieuse (2-0) à Malte dans le groupe F. Enfin, Aleksandre Karapetian a joué une demi-heure avec l'Arménie, battue à domicile (0-2) par la Finlande.

Ce mardi marquait la deuxième journée des qualifications pour l'Euro 2020 dans les groupes D, F et J, soit huit matches.



Groupe D: spectacle total à Bâle



Le Danemark faisait son entrée dans ces éliminatoires avec, d'emblée, un déplacement extrêmement délicat au Parc Saint-Jacques de Bâle contre la Suisse. L'équipe de Äge Hareide a signé un retour absolument époustouflant après la... 84e minute. La Nati a mené la majorité des débats à sa guise, prenant une avance de trois buts à un quart d'heure de la fin, grâce au milieu de terrain de l'Atalanta Bergame Remo Freuler (1-0, 19e), au Gunner d'Arsenal Granit Xhaka (2-0, 66e) et à l'attaquant de Schalke 04 Breel Embolo (3-0, 76e). C'est alors que la machine danoise s'est mise en route: Mathias Jörgensen (3-1, 84e) et Christian Gytkjaer (3-2, 88e) ont amorcé la pompe, tandis qu'Henrik Dalsgaard a égalisé dan le temps additionnel (3-3, 90 + 3).



Le Suisse Steven Zuber (à dr., en rouge) tente d'éviter le Danois Yussuf Poulsen Photo: AFP

En recevant la Géorgie dans son Aviva Stadium de Dublin, l'Irlande avait l'opportunité de confirmer son mince succès (0-1) de samedi à Gibraltar. Et l'équipe de Mick McCarthy n'a pas laissé passer l'aubaine. Le médian d'Aston Villa, Conor Hourihane a signé la seule réalisation du match pour les Verts (1-0, 36e). Un petit but à nouveau, pour trois points ô combien importants à l'arrivée.



Les résultats

Suisse - Danemark 3-3

Irlande - Géorgie 1-0

Groupe F: la Suède et la Norvège dos-à-dos, la Roumanie tranquille



Il aura fallu passer le cap de la demi-heure de jeu pour voir l'Espagne faire plier... une très coriace équipe de Malte. Alvaro Morata (0-1, 31e) a lancé la Roja sur les rails du succès. L'attaquant de l'Atletico Madrid a même signé le doublé à un gros quart d'heure de la fin (0-2, 73e).



Le derby fratricide scandinave opposant la Novège à la Suède a accouché d'un partage de... frères hyper-spectaculaire. La Norvège du... Suédois Lars Lagerbäck a d'abord pris les devants, via Björn Johnsen, en première mi-temps (1-0, 41e), et l'attaquant de Bournemouth Joshua King, après le repos (2-0, 59e). C'est alors que les visiteurs ont sorti une dernière demi-heure de feu: Viktor Claesson (2-1, 70e) a réduit la marque et le joueur de Mayence Robin Quaison a bien cru offrir la victoire à la Suède grâce à un double en toute fin de match (2-2, 88e; 2-3, 90 +1)! C'était sans compter sur Ola Kamara qui arrachait in extremis le point du match nul pour la Norvège à la... 97e minute (3-3).



Un duel aérien à trois à Oslo, entre le Norvégien Björn Johnsen (en rouge et bleu) et les Suédois Filip Helander (n°3) et Andreas Granqvist Photo: AFP

Battue samedi en Suède, la Roumanie a logiquement pris la mesure des Féroé, déjà battus (1-2) à Malte samedi. A Cluj, les joueurs de Cosmin Contra ont fait la différence en l'espace de sept minutes autour de la demi-heure, avec des buts signés Ciprian Deac (1-0, 26e) et deux de Claudiu Keseru (2-0, 29e et 3-0, 33e). La réduction du score de Viljormur Davidsen sur penalty relève de l'anecdote (3-1, 40e s.p.), surtout que George Puscas (4-1, 63e) a redonné une avance de trois buts aux Tricolorii en seconde période.



Les résultats

Roumanie - Îles Féroé 4-1

Norvège - Suède 3-3

Malte - Espagne 0-2

Groupe J: la Bosnie laisse filer deux points, une demi-heure pour Karapetian



A Parme le milieu de terrain de Sassuolo Stefano Sensi a débloqué la situation de la tête pour la Squadra Azzurra contre le Liechtenstein à la 17e minute. Ensuite, le Parisien Marco Verratti (2-0, 32e), l'attaquant vétéran de la Sampdoria de Gênes Fabio Quagliarella (3-0, 34e et 4-0, 45 + 3, les... deux fois sur penalty), le jeune prodige de la Juventus Turin Moise Kean (5-0, 70e) et l'avant-centre de Cagliari Leonardo Pavoletti (6-0, 76e) ont généreusement alimenté le tableau-marquoir du stade Ennio Tardini dans un débat forcément à sens unique.

A 36 ans et 54 jours, Fabio Quagliarella est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la Squadra Azzurra Photo: AFP

A domicile, la Bosnie a laissé filer deux unités précieuses. Après avoir dominé l'Arménie à Sarajevo, les hommes de Robert Prosinecki se sont fait rejoindre au score par la Grèce à Zenica. Grâce à deux buts rapides d'Edin Visca (1-0, 10e) et de Miralem Pjanic (2-0, 15e), les Bosniens se sont crus sur le velours. C'était sans compter sur le retour des Hellènes en seconde période, avec d'abord la réduction du score de Konstantinos Fortounis sur penalty peu après l'heure de jeu (2-1, 64e s.p.), puis l'égalisation de Dimitrios Kovolos en fin de match (2-2, 85e).



Enfin, à Yerevan, où l'Arménie accueillait la Finlande, deux nations battues lors de leur entrée en matière dans le groupe J, le sélectionneur local, Armen Gyulbudaghyants décide de laisser Aleksandre Karapatian (5 sélections, 2 buts) sur le banc pour entamer les hostilités. Le buteur du Progrès était pourtant titulaire samedi lors du déplacement en Bosnie (défaite 1-2).

Alors que l'Arménie est menée 0-1 (but de Fredrik Jensen, 14e), Gyulbudaghyants se résout à injecter du sang frais à son équipe en seconde période, et Karapetian relaie Norberto Briasco-Balekyian à la 59e minute. L'équipe locale jette toutes ses forces dans la bataille, mais c'est l'attaquant de l'Admira Wacker, Pyry Soiri qui double la marque en faveur des Finlandais (0-2, 78e).

Aleksandre Karapetian (en rouge, n°20) est bein seul au milieu d'une forêt de joueurs finlandais pour tenter de gêner le gardien Lucas Hradecky Photo: AFP

Les résultats

Arménie - Finlande 0-2

Italie - Liechtenstein 6-0

Bosnie - Grèce 2-2