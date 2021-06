La Suède a mis du temps à plier mais a finalement rompu en toute fin de rencontre face à l'Ukraine en huitième de finale d'un tournoi européen qui vient de replacer l'Angleterre dans le camp des favoris.

Euro 2020

L'Ukraine prend l'ultime billet pour les quarts

(AFP) - A la fin, c'est l'Angleterre qui a gagné! Souvent battus par l'Allemagne, les Anglais ont pris leur revanche mardi à l'Euro (2-0), précipitant la sortie du sélectionneur allemand Joachim Löw et rejoignant les quarts de finale de l'Euro de foot. Voilà les «Trois lions» attendus maintenant pour défier l'Ukraine, tombeuse in extremis de la Suède (2-1 après prolongations).

Voilà donc les quatre affiches de quarts de finale connues. Vendredi, il y aura Suisse-Espagne et Belgique-Italie au menu, puis République tchèque-Danemark et Ukraine-Angleterre samedi. Dans ce panorama, l'Angleterre, solide, séduisante et nantie d'un tableau favorable, peut revendiquer un statut de favorite, au même titre que la Belgique ou l'Italie.

L'Angleterre disputera donc les quarts de «son» Euro, qu'elle joue quasiment à domicile: après ses trois matches de poules et ce huitième à Londres, elle rêve d'y revenir pour la demie (7 juillet) et la finale (11 juillet) également prévues à Wembley, et de décrocher son premier titre européen. Mais l'Ukraine, coachée par Andrey Schevchenko, semble à la portée du onze anglais qui n'a pas pris le moindre but lors de ses quatre premiers matches.

La France ramenée sur terre

Pour l'équipe de France, l'élimination subie lundi à Bucarest contre la Suisse au bout d'un match échevelé et d'une séance de tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), a ramené sur terre les champions du monde 2018. Des Bleus qui s'étaient peut-être vus trop beaux en clamant avoir «la meilleure attaque du monde».

Si la stratégie de Deschamps est remise en cause, les tensions palpables entre joueurs français n'ont certainement pas arrangé les choses dans le match perdu face à la Suisse. Photo : AFP

«On ne méritait pas plus», a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps qui a vécu le premier échec retentissant de sa carrière de sélectionneur débutée en 2012. Toutefois, cette élimination prématurée ne devrait pas remettre en cause son contrat courant jusqu'au Mondial-2022 au Qatar. «J'ai beaucoup d'affection pour lui, je connais les difficultés du foot (...) Ça tient à tellement peu de choses» a expliqué le président de la Fédération française Noël Le Graët, qui a toutefois reconnu avoir «besoin de discuter» avec le technicien.