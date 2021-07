Menée dès la 2ème minute de match, la Nazionale aura finalement su s'imposer face aux Three Lions pour la finale de l'Euro. Mais ce n'est qu'aux tirs au but que le titre de Champion d'Europe a choisi ses vainqueurs.

L'Italie remporte la bataille d'Angleterre

L'Angleterre était dans son jardin, dimanche soir. Un stade de Wembley où la voix des 6.500 tifosi a eu du mal à se faire entendre dans des tribunes à 90% acquises à la cause des Lions. Jusqu'au dénouement final où Londres est alors restée sans voix. Quelques secondes plus tôt, c'est pourtant sous les sifflets britanniques que débutait la séance de tirs au but qui allait décider du sort de cet Euro 2020 incertain jusqu'au bout.

Et la frappe repoussée d'Andrea Bellotti comme le tir manqué de Sancho maintenaient le suspense quelques minutes supplémentaires... Mais un tir signé du jeune Saka, repoussé par le gardien italien Gianluigi Donnarumma allait amener la Nazionale à obtenir le deuxième titre européen de son histoire.

16 Les Italiens privent l'Angleterre de son premier titre européen. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les Italiens privent l'Angleterre de son premier titre européen. Photo : AFP Gianluigi Donnarumma a notamment stoppé le tir au but de Jadon Sancho. De quoi notamment lui valoir le titre de "Meilleur joueur de la compétition". Photo : AFP Leonardo Bonucci a relancé un match bien mal engagé pour la Squadr. Photo : AFP Domenico Berardi peut avoir le sourire face à Harry Maguire. L'Italie de Mancini aura déjoué la force britannique. Photo : AFP La détresse des uns, les larmes des autres... AFP Luke Shaw a ouvert la marque dès la 2ème minute du match. Photo : AFP Longtemps Kalvin Phillips aura réussi à prendre le dessus sur les attaquants italiens. Photo : AFP Du beau monde en tribune avec l'acteur Tom Cruise non loin de l'ex-footballeur David Beckham. Mick Jagger n'est pas loin non plus... Photo : AFP Raheem Sterling a souvent brillé face à Emerson ou Jorginho. Photo : AFP Le défenseur Leonardo Bonucci a redonné l'espoir aux Italens en seconde période. Photo : AFP Dès le début de 2e mi-temps, le doute a commencé à venir hanter les tribunes de Wembley. Photo : AFP Lorenzo Insigne et Kieran Trippier : un match dans le match Photo : AFP Federico Chiesa a pesé sur la défense anglaise et réalisé de nombreuses offensives. Photo : AFP Harry Kane n'a pas été aussi brillant que durant les autres matches de cet Euro. Mais il a réussi le 1er tir au but anglais. Photo : Dpa Ciro Immobile, comme Verratti ou Insigne a été sorti de la pelouse avant la fin de la rencontre. Photo :AFP Tout simplement heureux les Italiens! Photo : AFP

L'Italie et l'Angleterre étaient encore à égalité (1-1) à la fin des prolongations de la finale de l'Euro de football. L'Angleterre avait ouvert la marque à la 2e minute par le latéral gauche Luke Shaw; les Italiens égalisant à la 67e par le défenseur central Leonardo Bonucci. A partir de là, la Squadra azzura reprenait le dessus sur son adversaire du soir, au point d'amener les Anglais jusqu'au terme des 120 minutes d'un match qui aura tenu toutes ses promesses.

L'Italie, managée comme un maestro par Roberto Mancini, empoche un trophée qui lui avait échappé depuis... 53 ans.





