Séduisante, rapide et décomplexée, la "Nazionale" a frappé fort en écœurant la défense de la Belgique (2-1), vendredi à Munich. Le onze de Roberto Mancini rejoindra l'Espagne en demi-finale de l'Euro.

L'Italie brise le rêve des Diables Rouges

Séduisante, rapide et décomplexée, la "Nazionale" a frappé fort en écœurant la défense de la Belgique (2-1), vendredi à Munich. Le onze de Roberto Mancini rejoindra l'Espagne en demi-finale de l'Euro.

(AFP) - Maintenant, jusqu'où ira-t-elle ? Après un huitième tendu contre l'Autriche (2-1 a.p.), l'insouciante «Nazionale» tient son match référence dans ce Championnat d'Europe, face au maestro Kevin De Bruyne et au colosse Romelu Lukaku. Elle tient surtout une demi-finale en grande compétition, scénario encore inespéré trois ans plus tôt, lorsque les habitués de la sélection avaient regardé le Mondial depuis leur canapé...

«On a mérité de gagner, les joueurs ont été extraordinaires, même si on a un peu souffert», a savouré le sélectionneur italien Roberto Mancini. Par contre, pour les Belges, le coup d'arrêt est brutal, après avoir résisté valeureusement au Portugal de Cristiano Ronaldo, écarté à force de sacrifices défensifs et de courage (1-0).

La défense centrale belge et ses 33 ans d'âge moyen, si solide contre la Seleçao, a sombré cette fois-ci devant les accélérations italiennes. Elle s'est montrée coupable sur les deux buts encaissés. Sur le premier signé Nicolo Barella d'un slalom bien conclu (31e) puis sur le second marqué par Lorenzo Insigne d'un missile enroulé de loin (44e). 2-0, sévère mais juste.

Les Diables Rouges ont donc désormais rendez-vous au Qatar, dans 17 mois, pour enfin récompenser leur génération dorée. «On savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d'éléments et de paramètres qui ont joué contre nous», a regretté De Bruyne, évoquant les blessures, notamment celle d'Eden Hazard, alors que lui-même était tout juste remis pour ce quart de finale.

Pour les Italiens Federico Chiesa et Marco Verratti, autres hommes forts des "Azzurri", l'aventure continue à Londres, dès mardi... et le symbole est beau, car il retrouvent les demies de l'Euro contre l'adversaire qui avait mis fin à leur superbe parcours en 2012, en finale: l'Espagne.

Les Italiens se présenteront à ce rendez-vous beaucoup plus favoris que contre la génération Xavi-Iniesta, victorieuse 4-0 à l'époque. Et beaucoup plus frais surtout. En effet, la Roja vient d'enchaîner deux fois 120 minutes, en huitième puis en quart... Vendredi soir, elle n'a écarté la Suisse qu'aux tirs au but après 90 minutes et des prolongations se soldant par un pâle 1-1.

Les Italiens fouleront donc la pelouse de Wembley avec toute la confiance que confère un succès contre les n°1 mondiaux au classement Fifa, et avec la certitude que leur formule fonctionne. Un Marco Verratti inépuisable au milieu de terrain, un Leonardo Spinazzola au four et au moulin et un Lorenzo Insigne en artilleur de loin: la machine italienne ressemble de plus en plus à une Ferrari à l'approche de l'épilogue de l'Euro.