Sport 2 min.

Euro 2020

L'Angleterre défie l'Allemagne à Wembley

Si «Mannschaft» et «Three Lions» n'ont pas convaincu depuis le début de la compétition, leurs retrouvailles ce mardi (18h) pourraient permettre à l'un des onze de retrouver un peu de crédibilité aux yeux de ses futurs adversaires.

Après les éliminations du champion d'Europe portugais et du champion du monde français (aux tirs au but), qui sera le patron de cet Euro de football? A la recherche de leur gloire passée, l'Allemagne et l'Angleterre peuvent rêver. Les deux équipes s'affrontent ce mardi (18h) pour une place en quarts de finale.

La déception d'une élimination aux tirs au but, l'Angleterre la connait bien pour l'avoir connue à plusieurs reprises. Son sélectionneur Gareth Southgate aussi, marqué à jamais par son tir au but manqué en demi-finale de l'Euro-1996 contre l'Allemagne. Mais en retrouvant la «Mannschaft» ce soir, le coach britannique pourrait bien tenir sa revanche dans ce duel qui relève du grand classique du football mondial.

De la finale du Mondial 1966 à la demi-finale de l'Euro 1996, en passant par le quart de finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud, les matches de légende abondent ainsi dans l'histoire des confrontations entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais au coup d'envoi, le poids de l'histoire s'effacera vite.

«Il n'y a aucune raison pour ces garçons de ressentir ça, car beaucoup n'étaient même pas nés, donc ce n'est pas pertinent. Il faut regarder devant, c'est un match fantastique à jouer», a insisté Southgate, à la tête de la deuxième équipe la plus jeune encore en lice en huitièmes. Première de sa poule sans souffrir, mais sans convaincre, son Angleterre se cherche encore.

Un échec à ce stade de la compétition serait un nouveau rendez-vous raté pour l'Angleterre, alors que les demi-finales et la finale auront également lieu chez elle, dans la mythique enceinte de Wembley.



Le coach anglais Gareth Southgate pourrait encore s'appuyer sur la fougue de son milieu de terrain, Bukayo Saka. Photo : AFP

Côté allemand aussi, on reste pragmatique: «La seule devise sera: il faut gagner ce match. Pas question de faire des choses spectaculaires pour sortir les mains vides», a lancé le sélectionneur Joachim Löw. Pour sa dernière grande compétition avant de passer la main à son ancien adjoint Hansi Flick, "Jogi" veut soigner sa sortie.

Mais le coach allemand ne dispose d'aucune certitude : la défense s'est montrée trop perméable (cinq buts pris en trois matches au premier tour) et l'attaque irrégulière pour être serein à l'entame de la phase à élimination directe de l'Euro.

Le vainqueur de ce duel héritera en quart de finale samedi à Rome d'un adversaire a priori abordable. En tout cas, si cela veut encore dire quelque chose dans cette compétition... Au menu : la Suède ou l'Ukraine qui, elles, se retrouvent ce mardi à 21h, mais à Glasgow. Au terme de cette rencontre, il en sera fini des huitièmes de finale du tournoi.