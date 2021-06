Alors que le Portugal, champion en titre, dispute son premier match à 18h, les aficionados du ballon rond devraient plutôt lui préférer celui opposant les Bleus à la Mannschaft. Coup d'envoi à 21h.

France-Allemagne, le choc des titans

Alors que le Portugal, champion en titre, dispute son premier match à 18h, les aficionados du ballon rond devraient plutôt lui préférer celui opposant les Bleus à la Mannschaft. Coup d'envoi à 21h.

(AFP) - Les Bleus et leur attaque de feu débutent l'Euro d'emblée par un sommet, mardi à Munich face à une équipe d'Allemagne revancharde. Les deux pays sont dans le peloton des favoris comptant détrôner le Portugal, dernier épouvantail du très relevé groupe F.

Dans d'autres circonstances, l'entrée en lice du champion d'Europe en titre portugais ce même jour à 18h contre la Hongrie, de surcroît dans un stade comble à Budapest, aurait attiré la lumière. Mais la rencontre sera vite éclipsée par l'alléchant France-Allemagne.

Ce choc de titans oppose les champions du monde 2018 et leurs prédécesseurs de 2014, éjectés dès le premier tour du dernier Mondial mais semble-t-il requinqués par le retour des anciens Thomas Müller et Mats Hummels et par une préparation réussie. Le gardien Manuel Neuer refuse d'ailleurs de croire qu'une victoire allemande serait une surprise. «Nous arrivons la tête haute, et nous ne nous voyons pas comme des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous.»

Des supporters «gonflés à bloc»

Côté français, entre 2.000 à 2.500 supporters sont attendus mardi à l'Allianz-Arena. «On va mettre le feu en Allemagne et revenir avec la victoire !», promet Corentin, venus depuis Paris en car de nuit. «On est gonflés à bloc pour ce soir», renchérit son ami Julien. En tout, 14.000 personnes devraient remplir le stade munichois.

Cette rencontre France-Allemagne ranime toujours les souvenirs douloureux de Séville-82 et Guadalajara-86, mais les Français ont su renverser la vapeur depuis le quart du Mondial-2014 gagné 1-0 par la Mannschaft: deux matches nuls et trois victoires tricolores ont suivi, dont celle en demi-finale de l'Euro-2016 (2-0).



Antoine Griezmann, héros tricolore ce jour-là avec un doublé, sera opérationnel après avoir soigné ces derniers jours un mollet douloureux. Le trio d'attaque qu'il forme avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, touché à une cuisse la semaine passée mais également remis sur pied, porte les espoirs français.

Les deux équipes doivent terminer dans les deux premiers du groupe F pour être certains d'accéder aux huitièmes de finale. La troisième place peut aussi être qualificative, en fonction de leurs performances.