Euro 2020

Donnarumma dans la cour des grands gardiens

Le goal italien a été sacré meilleur joueur de l'Euro 2020. Celui qui s’apprête à garder les cages du PSG a sans doute été le héros d'une finale pleine de suspense de bout en bout.

(AFP) - Impérial pour détourner deux tirs au but anglais dans un stade de Wembley en fusion, le gardien Gianluigi Donnarumma a été le grand monsieur de l'Italie championne d'Europe dimanche (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.), et se voit promis, à 22 ans, à un avenir radieux.

Déjà décisif mardi pour stopper la tentative d'Alvaro Morata dans la séance de tirs au but de la demi-finale contre l'Espagne, «Gigio» a récidivé devant Jadon Sancho puis Bukayo Saka, remportant son duel à distance face à Jordan Pickford.

Les frappes des deux Anglais ont heurté la main ferme du gardien phénomène de la Nazionale. Quelques secondes plus tôt, il avait déjà bien perturbé la course d'élan de Marcus Rashford, qui a touché le poteau sur sa tentative.

Du haut de son mètre quatre-vingt-seize, le joueur dont le contrat avec l'AC Milan s'est achevé fin juin et qui est annoncé en partance pour le Paris Saint-Germain, restera l'un des hommes forts du sacre italien, et d'une série folle de 34 matches sans défaite pour la sélection de Roberto Mancini.

Ce n'est d'ailleurs pas anodin si Gianluigi Donnarumma a été désigné meilleur joueur du tournoi, recevant son trophée comme un gamin timide après la rencontre. Les statistiques parlent pour lui: il n'a jamais perdu la moindre séance de tirs au but dans sa carrière (trois précédents en club, deux en sélection), selon le statisticien Opta. Et n'a jamais encaissé plus d'un but par match sous le maillot italien, en 33 sélections...



Il est le plus jeune gardien à remporter l'Euro depuis l'Espagnol José Angel Iribar, sacré à 21 ans en 1964.

L'apport de Donnarumma dans la sélection italienne fait l'unanimité dans le pays, qui l'a vu émerger chez les jeunes à Naples, puis en professionnels au Milan, où il sera remplacé par le Français Mike Maignan. «J'ai une grande considération pour lui. Il est jeune, il a déjà disputé de nombreuses saisons avec Milan et beaucoup joué avec l'équipe nationale. L'évidence, c'est qu'il a des perspectives importantes pour devenir un grand gardien. Ensuite, cela dépendra de lui, mais les possibilités sont immenses», s'enthousiasmait Dino Zoff, un glorieux prédécesseur.

Avec de tels soutiens et une telle assurance, nul doute que l'avenir de "Gigio" est tout tracé. L'armoire à trophées n'est pas encore aussi remplie que celle de Gianluigi Buffon, à qui il a succédé en sélection. Mais Donnarumma pourrait vite commencer à la garnir à Paris après son triomphe de Londres.