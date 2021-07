L'Angleterre sera bien en finale de "son" Euro! Privés de trophée depuis un demi-siècle, les Anglais ont écarté de courageux Danois (2-1 après prolongation) en demi-finale sur la pelouse de Wembley.

Sport 7 2 min.

Euro 2020

Dimanche, l'Angleterre défiera l'Italie

L'Angleterre sera bien en finale de "son" Euro! Privés de trophée depuis un demi-siècle, les Anglais ont écarté de courageux Danois (2-1 après prolongation) en demi-finale sur la pelouse de Wembley.

(AFP) Les ''Three Lions'' ont fait chavirer le cœur de Wembley, mercredi soir. Un stade de Londres et un peuple qui ne demandaient que cela : voir l'équipe rallumer la flamme d'un espoir de victoire dans un grand championnat. C'est fait après une rencontre de haute volée face à un onze danois qui a fait plus que résister. Cinquante-cinq ans après leur triomphe au Mondial 1966, les Anglais disputeront donc enfin une finale d'un tournoi majeur, à nouveau à Wembley, après des années de disette et de désillusions.

Tonight @England played their hearts out. What a fantastic performance from Gareth Southgate’s squad.



Now to the final. Let’s bring it home 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 7, 2021

«Je suis tellement fier des joueurs. C'était une soirée incroyable, les supporters ont été incroyables toute la soirée», s'est félicité le sélectionneur anglais Gareth Southgate. De son côté, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a assisté à la rencontre, a souligné la «fantastique performance de l'équipe de Gareth Southgate».

Ferveur transalpine Il faudra que les supporters italiens aient du coffre, dimanche, pour couvrir de leurs chants la bronca anglaise dans son jardin de Wembley. Seulement un millier de fans italiens devraient assister en tribune au match, limitation sanitaire de voyage oblige.

«L'Angleterre écrit l'histoire», titre The Times, tandis que le tabloïd The Sun évoque ce qui est «probablement le meilleur sentiment au monde» et le Daily Star «le plus grand rêve de tous les temps».

Dans un match très intense, un penalty discutable transformé en deux temps par le capitaine Harry Kane (104e) a libéré les Anglais. Des Lions qui avaient été poussés jusqu'en prolongation après un coup franc splendide de Mikkel Damsgaard (30e) et une égalisation contre son camp du capitaine danois Simon Kjaer (39e).

7 L'ouverture du score par le Danois Mikkel Damsgaard s'est faite sur un coup franc remarquablement tiré. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'ouverture du score par le Danois Mikkel Damsgaard s'est faite sur un coup franc remarquablement tiré. Photo : AFP Le sélectionneur britannique Gareth Southgate a joué le rôle de 12e homme, surmotivé au fil des minutes. Photo : AFP Luke Shaw, Declan Rice et Mason Mount sont, peut-être, à 90 minutes d'un titre européen. Photo : AFP Le fair-play danois à l'issue de la rencontre est à saluer. Photo : AFP Harry Kane a incontestablement été l'un des joueurs les plus en vue durant la rencontre. Marquant un penalty en deux temps notamment. Photo : AFP Les Lions anglais ont pu compter sur le soutien de leurs supporters dans l'enceinte de Wembley conquise à leur cause. Photo : AFP Boris Johnson et son épouse Carrie ont eu la chance d'assister au match en tribune. Tout comme le Prince William. Photo : AFP

Cette première qualification pour la finale d'un Euro récompense un parcours quasiment parfait dans ce tournoi organisé dans onze villes de onze pays, qu'ils auront pratiquement disputé à domicile, à l'exception d'un quart de finale à Rome contre l'Ukraine (4-0).



Reste désormais à terminer en beauté dimanche (21h) contre l'Italie, pour une revanche du quart de finale de l'Euro 2012 remporté aux tirs au but par les Azzurri (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Le sortilège est peut-être levé pour les Anglais, qui passent enfin le cap des demi-finales où ils avaient toujours échoué depuis 1966, aussi bien en Coupe du monde (1990 et 2018), qu'à l'Euro (1968 et 1996) ou même en Ligue des nations (2019).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.