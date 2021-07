L'Angleterre ne pouvait pas rater ça: Harry Kane et les siens seront bien au rendez-vous du dernier carré de l'Euro, programmé à Londres dans leur stade de Wembley. Les Danois qui ont pris le dessus sur les Tchèques aussi.

EURO 2020

Angleterre et Danemark accèdent au dernier carré

L'Angleterre ne pouvait pas rater ça: Harry Kane et les siens seront bien au rendez-vous du dernier carré de l'Euro, programmé à Londres dans leur stade de Wembley. Les Danois qui ont pris le dessus sur les Tchèques aussi.

(AFP) - Rapidement devant grâce à un but de leur capitaine sur sa première occasion (4e), l'équipe des «Three Lions» a assommé en seconde période une équipe ukrainienne (4-0) bien trop limitée techniquement et défensivement hors du coup. Après avoir préservé ses forces dans ce quart bien maîtrisé et gonflé son moral, l'Angleterre retrouvera mercredi son antre de Wembley pour une demi-finale contre le Danemark.

Prochain match, mardi Mardi 6 juillet : Espagne/Italie (21h)

: Espagne/Italie (21h) Mercredi 7 : Angleterre/Danemark (21h)

«Deux demi-finales de suite en grand tournoi, c'est une vraie réussite, mais sans vouloir être un rabat-joie, on ne veut pas s'arrêter là», a d'ores et déjà déclaré Harry Maguire à l'issue de la rencontre. Le défenseur et buteur britannique ayant bien conscience qu'une finale, dimanche 11 juillet dans cet Euro 2020, tend les bras à l'équipe anglaise.

«On est sur la bonne voie, mais on n'a rien fait pour le moment», a abondé Harry Kane. «On a une demi-finale à jouer à Wembley, c'est un très bon moment à vivre, mais on sait où on veut aller». Jusqu'au sacre le 11 juillet, évidemment.



Après cette nette victoire (toujours sans prendre de but dans l'Euro), l'Angleterre peut rêver en grand et avoir le sentiment que les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées, après avoir battu au tour précédent l'Allemagne, sa bête noire pour la première fois dans un match éliminatoire depuis 55 ans et le Mondial 1966 remporté déjà à domicile.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Declan Rice, Luke Shaw et le onze anglais deviennent cofavoris (avec l'Italie) d'un Euro plein de surprises. Photo : AFP Face à Jude Bellingham et les siens, la défense ukrainienne aura pris l'eau à quatre reprise à Rome. Lourde défaite mais méritée vue la domination des "Lions". Photo : AFP Le coach ukrainien, Andrey Shevchenko, a vite compris que la rencontre était perdue face à une Angleterre des grands jours. Photo : AFP Jordan Henderson a marqué l'ultime but d'une formation britannique au-dessus de son adversaire. Photo : AFP Harry Maguire célébré en héros après le 2e but de la rencontre. Photo : AFP Le défenseur Harry Maguire se voit déjà sacré Champion d'Europe, dimanche. Photo : AFP Les Danois peuvent remercier leur gardien Kasper Schmeichel qui aura compté dans la qualification en demi-finale. Photo : AFP Combat de titan entre le tchéque Petr Sevcik et le danois Pierre Hojbjerg. Photo : AFP LA dextérité de Matej Vydra n'aura pas suffi à faire trembler le Danemark. Photo : AFP Jannik Vestergaard (peut être satisfait du match de la défense danoise. Photo : AFP

Face à un onze anglais solide et affamé, l'Ukraine n'avait pas vraiment d'arguments, samedi. Andriy Shevchenko sélectionneur n'a pas la chance d'avoir sur le terrain des buteurs du calibre du Shevchenko Ballon d'Or en 2004 et il n'a pas été servi par le scénario défavorable. Car son équipe avait peut-être une chance de faire douter les Anglais à 0-0, mais cela n'aura duré que... trois minutes. Trois autres buts allaient s'abattre sur son équipe, débordée dans les airs notamment par Harry Maguire (46e), Kane (50e) puis Jordan Henderson (63e).

Le Danemark, quant à lui, s'est qualifié pour la quatrième demi-finale d'Euro de son histoire en battant la République tchèque (2-1), samedi à Bakou. Les Rouges iront donc au pays de Shakespeare défier l'Angleterre. Un scénario bien improbable à l'entame de la compétition où l'équipe avait perdu son meilleur joueur, Christian Eriksen, victime d'un accident cardiaque sur le terrain avant d'être réanimé à même la pelouse et tiré d'affaire, un drame qui a ému la planète entière.

Les buts de Thomas Delaney (5e) et Kasper Dolberg (42e) sont venus récompenser une domination danoise face à des Tchèques décevants en première période. Leur leader Schick a sonné le réveil en signant son 5e but de l'Euro (49e), pour rejoindre Cristiano Ronaldo en tête des buteurs du tournoi, mais trop tard.

Les filets tremblent Voici le classement des buteurs à l'issue des matches joués samedi: 5 buts : Cristiano Ronaldo (Portugal), Schick (République tchèque).

: Cristiano Ronaldo (Portugal), Schick (République tchèque). 4 buts : Benzema (France), Forsberg (Suède), Lukaku (Belgique).

: Benzema (France), Forsberg (Suède), Lukaku (Belgique). 3 buts : Dolberg (Danemark), Kane (Angleterre), Lewandowski (Pologne), Seferovic (Suisse), Shaqiri (Suisse), Sterling (Angleterre), Wijnaldum (Pays-Bas).

: Dolberg (Danemark), Kane (Angleterre), Lewandowski (Pologne), Seferovic (Suisse), Shaqiri (Suisse), Sterling (Angleterre), Wijnaldum (Pays-Bas). 2 buts : Morata (Espagne), Depay (Pays-Bas), Dumfries (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), T. Hazard (Belgique), Immobile (Italie), Insigne (Italie), Locatelli (Italie), Maehle (Danemark), Perisic (Croatie), Pessina (Italie), Poulsen (Danemark), Sarabia (Espagne), Torres (Espagne), Yaremchuk (Ukraine), Yarmolenko (Ukraine).

: Morata (Espagne), Depay (Pays-Bas), Dumfries (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), T. Hazard (Belgique), Immobile (Italie), Insigne (Italie), Locatelli (Italie), Maehle (Danemark), Perisic (Croatie), Pessina (Italie), Poulsen (Danemark), Sarabia (Espagne), Torres (Espagne), Yaremchuk (Ukraine), Yarmolenko (Ukraine). 1 but: Alioski (Macédoine du Nord), Arnautovic (Autriche), Azpilicueta (Espagne), Barella (Italie), Baumgartner (Autriche), Braithwaite (Danemark), Chiesa (Italie), Christensen (Danemark), Claesson (Suède), Damsgaard (Danemark), De Bruyne (Belgique), Delaney (Danemark), Dovbyk (Ukraine), Dzyuba (Russie), Embolo (Suisse), Fiola (Hongrie), Gavranovic (Suisse), Goretzka (Allemagne), Gosens (Allemagne), M. Gregoritsch (Autriche), Griezmann (France), Guerreiro (Portugal), Henderson (Angleterre), Holes (République tchèque), Jota (Portugal), Kahveci (Turquie), Kalajdzic (Autriche), Lainer (Autriche), Laporte (Espagne), Linetty (Pologne), Maguire (Angleterre), McGregor (Ecosse), Meunier (Belgique), Al. Miranchuk (Russie), Modric (Croatie), Moore (Pays de Galles), Oiarzabal (Espagne), Orsic (Croatie), Pandev (Macédoine du Nord), Pasalic (Croatie), Pogba (France), Pohjanpalo (Finlande), Ramsey (Pays de Galles), Roberts (Pays de Galles), Schäfer (Hongrie), Skriniar (Slovaquie), Szalai (Hongrie), Vlasic (Croatie), Weghorst (Pays-Bas), Zinchenko (Ukraine)