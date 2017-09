Les U20 Luxembourgeois ont fini leur tournoi sur un succès probant décroché contre leurs homologues lettons.

Battus par la République tchèque 6-18 et la Pologne 14-22, les Luxembourgeois ont mis fin à la spirale négative en dominant la Lettonie 43-10. Un succès net et sans bavure avec notamment six essais signés Williams (2), Seale, Penn, Binder et Cullen.

C'est au cours de la seconde période que les joueurs d'Alexandre Benedetti ont fait la différence. Au final, le Luxembourg se classe troisième de cette compétition.



Le point

1. Pologne 13 points (+80)

2. République tchèque 9 (+34)

3. Luxembourg 5 (+13)

4. Lettonie 0 (-127)