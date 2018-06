Cinq nouveaux joueurs et cinq autres qui prolongent: le promu ettelbruckois est passé à la vitesse supérieure pour supporter le choc de sa promotion. C'est principalement l'animation offensive qui a reçu du renfort.

Etzella s'est surtout renforcé offensivement

Christophe NADIN

Ridwane Bouchibti, arrivé l'hiver dernier à Hostert, s'est engagé pour une saison, l'attaquant de Salmrhor Jacub Jarecki a lui signé pour deux ans. Adam Bouzid arrive de l'Eintracht Trèves. C'est davantage un milieu défensif. Genc Musliu (Grevenmacher) s'est lié pour trois saisons et Dany Sucio (Lorentzweiler) pour un an.



Sven Kalisa, au Deich depuis un an, restera deux saisons de plus et Tiago Costa, recrue hivernale en provenance de Bissen, s'est engagé pour trois ans. Les trois autres prolongations: Joel Magalhaes (un an), Diogo Pimentel (deux ans) et Lucien Pina Cruz (un an).



Cinq joueurs quittent le club: Jan Umlfauf, Cristiano Gonçalves, Xavier Novic, Pit Bassing et Almir Smigalovic.