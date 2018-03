Etzella fou de joie, Käerjéng coule Wiltz, Mamer en enfer

Un seul but inscrit par Fine Bop suffit au bonheur de Sandweiler pour empocher la totalité de l’enjeu. Battu pour la sixième fois en sept journées, Erpeldange confirme son statut de dernier après la septième journée de Promotion d'Honneur. Etzella s'est éclaté et, sans jouer, Kaërjéng et Rumelange réalisent la bonne affaire du week-end.