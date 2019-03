Il n'y a pas eu de vainqueur dans la dernière rencontre de la 17e journée de BGL Ligue disputée ce dimanche au Deich. Un résultat qui contente les deux équipes.

Sport 3 min.

Etzella et Rosport se quittent sur un triste 0-0

Eddy RENAULD Il n'y a pas eu de vainqueur dans la dernière rencontre de la 17e journée de BGL Ligue disputée ce dimanche au Deich. Un résultat qui contente les deux équipes.

Le match

A la suite des défaites de Rumelange et du RM Hamm Benfica vendredi soir, le vainqueur de ce duel pouvait espérer signer une excellente opération. Est-ce la peur de l'enjeu? Toujours est-il que les deux formations ont semblé paralysées par la peur de mal faire. Des relances sans précision, des contrôles approximatifs, les 45 premières minutes n'ont pas permis aux spectateurs de vibrer. Seule exception, le mouvement orchestré par Dallevedove et conclu par Brandenburger qui obligeait Grub à s'imposer du pied (10e).



Les deux équipes revenaient avec de meilleures intentions. Kadrija pour Etzella (47e) et Weirich pour Rosport (49e) étaient les premiers en action mais à chaque fois le gardien adverse se montrait vigilant. Les locaux insistaient mais Bürger s'imposait avec brio sur des frappes puissantes de Holtz et Correia (55e et 59e).



Le Victoria misait clairement sur les contres et Biedermann était proche de l'ouverture du score (68e et 76e) mais ses tentatives manquaient le cadre. Etzella conservait la mainmise sur les échanges, une reprise de la tête de Nicolay (72e) et une frappe de Bidon (80e). Les hommes de Claude Ottelé insistaient encore et sur un corner, Bidon était proche de placer le cuir entre les jambes de Bürger mais le portier du Victoria était vigilant.



Mefail Kadrija pris entre Daniel Bartsch et Gilles Feltes. Etzella n'a pas trouvé la clé pour tromper la défense du Victoria. Photo: Ben Majerus

Le fait du match

On pouvait s'attendre à un duel intéressant entre deux équipes présentant le même bilan depuis la reprise (2 nuls et 1 succès). Après une première mi-temps indigne de la BGL Ligue, les 22 acteurs sont revenus avec de meilleures intentions et chaque formation a eu la possibilité de marquer. A l'inverse de l'aller, qui avait vu la victoire des Nordistes (3-0), le duel de ce dimanche s'est soldé sur un score nul et vierge.



Ils ont dit

Pedro Resende (entraîneur Rosport): "Je suis content du résultat. C'est bon pour la confiance. Offensivement, on n'a pas toujours fait les bons choix, on a manqué quelques possibilités notamment avec Weirich et Biedermann. Généralement, il cadre ses reprises de la tête. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'est dommage."

Claude Ottelé (entraîneur Etzella): "Je peux vivre avec ce point. On affrontait un adversaire direct et nous n'avons pas perdu, c'est le plus important. On a bien entamé le match et on a poussé dans le dernier quart d'heure. Pour le reste, il y a eu une heure de jeu où c'était mauvais. Je suis déçu de la manière, il y avait sans doute un peu de stress chez mes joueurs. On a pris quatre points contre Rosport qui a plus d'expérience que nous."



Mefail Kadrija à la lutte avec Fabian Fisch. Etzella et Rosport se quittent sur un triste 0-0. Photo: Ben Majerus

Etzella - Rosport 0-0



Stade du Deich, pelouse sautillante et de plus en plus grasse au fil du match, arbitrage de M. Torres assisté de MM. da Costa et Joaquim da Silva, 170 spectateurs.



Carton jaune: Kadrija (37e, tacle par derrière Feltes) à Etzella, Hartmann (70e tacle Kadrija) à Rosport.



ETZELLA: Grub; Schleisser, Zwick, Keita, Borges, Correia, Bouzid (25e Nicolay), Kalissa, Holtz (cap), Jarecki (62e Bidon), Katrija (76e Bouchibti).

Joueurs non utilisés: Pina Cruz, Magalhaes.

Entraîneur: Claude Ottelé



ROSPORT: Bürger; Brandenburger, Feltes (cap), Heinz, Fisch, Marques (88e Gaspar), Dallevedove, Bartsch, Weirich, Yao (67e Hartmann), Biedermann.

Joueurs non utilisés: Bouché, Beckers, Valente.

Entraîneur: Pedro Resende.



Le point

Jeunesse - Dudelange 0-3

Strassen - Mondorf 1-0

Union Titus Pétange - Fola 2-1

Progrès - RM Hamm Benfica 1-0

Rumelange - Hostert 0-4

Racing - Differdange 3-3

Etzella - Rosport 0-0

La 18e journée

Samedi 30 mars



16h F91 - Strassen



18h Mondorf - Titus Pétange

18h30 Differdange - Progrès



Dimanche 31 mars à 16h



Rosport - Jeunesse



Fola - Racing

Hostert - Etzella

RM Hamm Benfica – Rumelange