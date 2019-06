Bob Jungels s'est adjugé son cinquième titre consécutif de champion national sur route ce dimanche à Soleuvre. Le grand favori de l'épreuve a devancé Kevin Geniets et Pit Leyder pour remporter son sixième titre dans cette épreuve.

Et de six pour Bob Jungels!

(DH avec jg). - Grand favori des Championnats nationaux, Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) ne s'est pas laissé surprendre par la concurrence. Déjà sacré dans l'épreuve du chrono, vendredi à Differdange, Jungels s'est imposé ce dimanche à Soleuvre devant Kevin Geniets et Pit Leyder.

C'est son sixième titre parmi les Elites, et son cinquième sacre consécutif.

Le coureur de Deceuninck-Quick-Steps a lâché Kevin Geniets (Groupama), son dernier compagnon d'échappée, à quelques kilomètres de l'arrivée pour s'imposer avec un peu plus d'une minute d'avance.

Pit Leyder (Leopard), pour son premier podium chez les Elites, a pris la troisième place.



«C’était une course très difficile dans des conditions très exigeantes. J'ai attendu un peu plus longtemps que les deux dernières années pour placer mon attaque. Kevin (Geniets ) était très fort, il a réussi à contrer plusieurs fois et je suis très heureux d’avoir défendu mon titre. Les championnats nationaux sont toujours une course importante et j'aime porter le maillot rouge, blanc et bleu», a déclaré Jungels à l'arrivée.

Chez les Elites sans contrat, Tim Diederich (Snooze) a défendu son titre et réalise le doublé après sa victoire dans le contre-la-montre. Loïc Bettendorff (CT Atertdaul) s'est imposé chez les Juniors et Noa Berton (CT Atertadaul) chez les Cadets.



Jungels et Majerus domptent le chrono national Bob Jungels, chez les Elites, et Christine Majerus du côté des Dames, ont reconduit leur titre de champion du Luxembourg contre-la-montre, ce vendredi à Differdange. Avant de disputer l'épreuve en ligne ce week-end.

Valverde et les autres champions nationaux

Le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde, a ajouté dimanche un nouveau maillot de champion national à sa collection.

Valverde (39 ans), qui a devancé Luis Leon Sanchez dans un sprint à deux, a été sacré pour la troisième fois après ses succès de 2008 et 2015.



Warren Barguil (Arkea-Samsic) a remporté le titre de champion de France sur le parcours de La Haye-Fouassière (Loire-Atlantique). Le meilleur grimpeur du Tour de France 2017 a devancé deux coureurs de l'équipe Cofidis, Julien Simon et Damien Touzé.

Bravo @WarrenBarguil notre nouveau Champion de France, une victoire plus que méritée 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/8t1WdCi98j — Marion Rousse (@Roussemarion) June 30, 2019





En Italie, le titre est revenu à Davide Formolo, vainqueur en solitaire tout comme Patrick Konrad en Autriche et Juraj Sagan, le frère aîné de Peter, en Slovaquie.

En revanche, c'est au sprint que Fabio Jakobsen s'est imposé aux Pays-Bas et Tim Merlier en Belgique.

Les champions nationaux sur route après les courses de dimanche:



Afrique du Sud: Daryl Impey (Mitchelton)

Allemagne: Maximilian Schachmann (Bora)

Autriche: Patrick Konrad (Bora)

Belgique: Tim Merlier (Corendon)

Erythrée: Natnael Berhane (Cofidis)

Espagne: Alejandro Valverde (Movistar)

France: Warren Barguil (Arkea-Samsic)

Grande-Bretagne: Ben Swift (Ineos)

Irlande: Sam Bennett (Bora)

Israël: Guy Sagiv (Israël CA)

Italie: Davide Formolo (Bora)

Kazakhstan: Alexey Lutsenko (Astana)

Lettonie: Toms Skujins (Trek)

Pays-Bas: Fabio Jakobsen (Deceuninck)

Russie: Aleksandr Vlasov (Gazprom)

Slovaquie: Juraj Sagan (Bora)

. Contre-la-montre:

Afrique du Sud: Daryl Impey (Mitchelton)

Allemagne: Tony Martin (Jumbo)

Australie: Luke Durbridge (Mitchelton)

Belgique: Wout Van Aert (Jumbo)

Colombie: Daniel Martinez (Education First)

Danemark: Kasper Asgreen (Deceuninck)

Erythrée: Amanuel Ghebreigzabhier (Dimension Data)

Espagne: Jonathan Castroviejo (Ineos)

Estonie: Rein Taaramae (Total DE)

Ethiopie: Tsgabu Grmay (Mitchelton)

France: Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)

Grande-Bretagne: Alex Dowsett (Katusha)

Irlande: Ryan Mullen (Trek)

Israël: Guy Niv (Israël CA)

Italie: Filippo Ganna (Ineos)

Kazakhstan: Alexey Lutsenko (Astana)

Lettonie: Krists Neilands (Israël CA)

Lituanie: Gediminas Bagdonas (AG2R La Mondiale)

Luxembourg: Bob Jungels (Deceuninck)

Nouvelle-Zélande: Patrick Bevin (CCC)

Pays-Bas: Jos van Emden (Jumbo)

Pologne: Maciej Bodnar (Bora)

Portugal: Jose Goncalves (Katusha)

République tchèque: Jan Barta (Elkov)

Suisse: Stefan Küng (Groupama-FDJ)

Ukraine: Mark Padun (Bahrein)