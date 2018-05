Gilles Muller (ATP 28 ) n'a pas franchi le cap du deuxième tour du tournoi ATP d'Estoril, il s'est incliné en deux sets face à l'Américain Frances Tiafoe (64) après une heure trente-trois minutes de match.

Estoril: Gilles Muller prend la porte d'entrée

(ER) - Après sa défaite au deuxième tour à Monte-Carlo mi-avril, le n°1 Luxembourgeois disputait cette semaine son deuxième rendez-vous sur terre battue de la saison à Estoril. Finaliste, il y a douze mois face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta, Muller ne reproduira pas le même parcours après sa défaite de ce mercredi soir.



Le début de match a été hésitant de la part des deux joueurs: le score était de 2-2 avec un service perdu de chaque côté avant que Muller ne concède sa mise en jeu pour la seconde fois dans ce set (2-3). Tiafoe ne laissait pas passer l'occasion pour mener 2-4 avant de conclure la manche 4-6 après 47 minutes de jeu.

Le scénario du deuxième set était bien différent. Après avoir empoché le service de l'Américain à 2-1, le Leudelangeois s'envolait (4-1) et alignait les aces avant de se faire à nouveau peur et de voir rappliquer son rival à 4-4. On pensait que l'issue de ce set allait se jouer dans le tie-break mais le Luxembourgeois concédait à nouveau son service à 5-6 avant de laisser filer le match 5-7 après 46 minutes de jeu.