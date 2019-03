Esch et Aspelt restent placés dans la course à la quatrième place mais Dudelange, désormais sixième, reste dans le sillage. Le FCD03, le Racing et Clervaux continuent leur moisson de victoires. En Ligue 2, c'est l'ALSS Luxembourg qui a décroché le titre de champion.

Esch et Aspelt au coude à coude pour la quatrième place

Par Stéphane Guillaume

L'US Esch fait encore un pas en avant vers les play-offs à la suite de sa victoire face au FC Bettendorf (11-4). Dire que le score était de 1-2 après quinze minutes de jeu. Esch a ensuite remis les choses en place et a signé un succès probant. «A ce stade de la compétition, l'US Esch dispute chaque match comme une finale sans sous-estimer l'adversaire. On savait que l’on n’avait pas droit à l'erreur face au FC Bettendorf, même après une première période moins réussie. En seconde période, nous avons confirmé notre statut de favori et nous avons fini par l'emporter. Je suis très content de l'attitude des joueurs et de l'excellent travail du staff technique. Nous allons travailler dur pour conserver cette quatrième place», estime le président eschois André Silva.

L'Union Titus Pétange a de nouveau été battue sur ses terres par les Red Boys Aspelt (5-7). L’affrontement du prochain week-end face à Nordstad sera capital dans la lutte pour le maintien alors qu'Aspelt se replace à la cinquième place, à égalité avec l'US Esch. «C’était un match très important pour les deux équipes et ce n’était pas facile de jouer sans supporters (Pétange avait écopé d’un match à huis clos suite à des incidents face au Racing). Pétange a inscrit le premier but et puis à trois minutes de la fin de la première mi-temps on mène 1-4 mais on rentre aux vestiaires sur un score de 3-4. On a bien géré le match durant la seconde mi-temps. C'est une victoire méritée. Place maintenant à la rencontre de samedi contre le Racing, on a besoin d'une victoire pour garder nos chances pour les play-offs. Quoi qu’il arrive, je suis fier de l’équipe pour sa première saison en Ligue 1», se réjouit Srećko Pecirep, responsable de la section futsal d'Aspelt.

L'Amicale Clervaux est quasiment certaine de finir sur la troisième marche du podium à la suite de sa victoire face au FC Nordstad. Nordstad a vendu chèrement sa peau car cette formation avait un besoin absolu de points. C'était 3-2 à la mi-temps, puis 6-4 et 8-6 au final. «On a eu du mal à faire le jeu et on a commis trop de fautes devant le but. Doucement, on a pris le match en mains. Nordstad était motivé a 100% et a toujours cru à la victoire. La troisième place est presque assurée. J'ai une confiance totale en mon staff et en mes joueurs. On est là où personne ne pensait, c'est une motivation supplémentaire pour tout le monde», avance Sergio Sarmento, le président de Clervaux.

Le FCD03 et le Racing continuent leur préparation dans l'optique des play-offs. 13-0, c'est le score final du derby entre le FC Differdange 03 et le Samba 7 Niederkorn. Un résultat qui parle de lui-même. Ruben Reis a été encore une fois étincelant avec un quadruplé. Le Racing Luxembourg continue également sa série de victoires, sa sixième d’affilée. Carlos Soares, Joe Monteiro da Veiga et Joao Guerrinha ont été les bourreaux du Sparta Dudelange avec six buts à eux trois (8-4).

Le groupe de l'ALSS Luxembourg qui a décroché le titre en Ligue 2. Photo: Stéphane Guillaume

L'ALSS Luxembourg sacrée en Ligue 2



Le championnat de Ligue 2 a déjà livré un premier verdict puisque la formation de l'ALSS Luxembourg est sacrée championne. Le club n’a connu que deux fois la défaite et mérite donc son titre. Il restera encore à désigner le second montant et le barragiste qui affrontera le huitième classé de Ligue 1.



«Aujourd'hui, nous franchissons un nouveau cap dans l'histoire de l'ALSS. Un an et demi après avoir quitté la scène du futsal, nous sommes de retour de la meilleure des manières avec un titre et une montée en Ligue 1. C'est un joli cadeau d'anniversaire (le club fête ses 10 ans) que les joueurs et le staff nous ont offert. Quant au championnat de Ligue 2, il est important d'augmenter le nombre d'équipes ou alors il faut changer la formule. Cette compétition manque d'attractivité. La FLF peut faire mieux », confie Domenico Laporta, le président de l'ALSS.

Les résultats de la 17e journée de Ligue 1

Union Titus Pétange - Red Boys Aspelt 5-7

Racing Luxembourg - AS Sparta Dudelange 8-4

US Esch - FC Bettendorf 11-4

Amicale Clervaux - FC Nordstad 8-6

FC Differdange 03 - Samba 7 Niederkorn 13-0



Le classement

1. FC Differdange 03 48 points

2. Racing Luxembourg 43

3. Amicale Clervaux 30

4. US Esch 24

5. Red Boys Aspelt 24

6. AS Sparta Dudelange 23

7. Samba 7 Niederkorn 18

8. Union Titus Pétange 12

9. FC Nordstad 10

10. FC Bettendorf 0



Les résultats de la 17e journée de Ligue 2

RAF Differdange - ALSS Luxembourg 3-4

All Stars Colmar-Berg - CS Fola Esch 10-6

58 Latdevils Garnich - Miseler Léiwen Wintrange 0-3 forfait

FC Wiltz 71 - US Esch II 3-0 forfait

Le classement



1. ALSS Luxembourg 37 points

2. Wilwerwiltz 32

3. FC Wiltz 71 25

4. RAF Differdange 25

5. All Stars Colmar-Berg 21

6. CS Fola Esch 21

7. Miseler Léiwen Wintrange 15

8. US Esch II 11

9. 58 Latdevils Garnich 0