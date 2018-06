Deux nouvelles pioches viennent s'ajouter aux quatre précédentes: Erpeldange s'arme pour la saison prochaine. Cette fois, c'est un gardien qui vient apporter un peu de concurrence et un attaquant qui n'en est pas à son coup d'essai dans le club.

Erpeldange prend un gardien et un attaquant

Christophe NADIN Pit Bassing revient une fois encore chez les Orange.

Le dernier rempart s'appelle Mike Ewertz. Il a 26 ans et vient de Boevange. L'avant-centre n'est autre que Pit Bassing, 23 ans, formé à Etzella, déjà passé par Erpeldange avant un nouveau va-et-vient de Mertzig au Deich.



Ces deux garçons s'ajoutent au casting débuté avec les arrivées de Dany Do Rio (30 ans, Bastendorf), Edgar Da Silva (20 ans, Mertzig), Hugo Gonçalves (27 ans, Noertzange) et Demir Kolic (19 ans, Etzella). Christian Machado (25 ans, ex Vianden) a lui signé un transfert définitif et Tom Scheier (29 ans) a été prolongé d'une saison comme transfert temporaire.